Baltijas autošosejas čempioni tiks kronēti sestdien Biķerniekos

Ar sacensībām 24. un 25. septembrī Biķernieku trasē tiks noslēgta Baltijas autošosejas čempionāta sezona, noskaidrojot uzvarētājus atsevišķās klasēs, kur starp galvenajiem favorītiem pieskaitāmi arī Latvijas sportisti.

Piektdien trasē norisināsies treniņu un kvalifikācijas braucieni, bet sestdienas rītā, pulksten 10.30, tiks dots starts pirmajam "BMW 325 Cup" braucienam, kur uz starta stāsies visi klases ātrākie sportisti un arī galvenie titula pretendenti. Vienā sacīkšu nedēļas nogalē maksimāli iespējams iegūt 120 punktus.

Šobrīd čempionāta līderis ir Valters Zviedris no "LV Racing" komandas, par 65 punktiem apsteidzot pērnā gada čempionu Karoli Jovaišu no Lietuvas. Vēl 32 punktus tālāk aizmugurē ir igauņu sportists Romets Reisins, bet teorētiskas izredzes uz čempiona titulu vēl saglabā Edvīns Žadeikis no Lietuvas.

Valtera Zviedra uzdevums gan nebūs viegls – pēc uzvarām iepriekšējos posmos Igaunijā un Lietuvā, Valtera BMW automobilim būs maksimālais kompensācijas svars – 100 kg. "BMW 325 Cup" klasē šobrīd reģistrējies 31 dalībnieks no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Francijas.

Par Baltijas čempiona titulu sestdien būs aizraujoša cīņa arī "BTC2" jeb divlitru automobiļu klasē, kur savas mājas trases priekšrocības centīsies izmantot Atis Veismanis, kuram jāsadeldē 37 punktu deficīts pret pērnā gada čempionu Simo Lindu. Pēc ilgāka pārtraukuma sacensībās atgriezies Arnis Baumanis.

"V1600" klasē sacensībām pieteikušies septiņi sportisti – seši latvieši pret jauno un talantīgo somu pilotu Matiasu Nuoramo. Par godalgodām vietām sezonas kopvērtējumā cīnīsies arī Ernests Eglītis un Kaspars Rudmiezis. Klasei tiks dots kopējs starts ar "BTC1", "BTC3" klašu automašīnām – uz starta stāsies vismaz 24 automašīnas.

Prestižajā "TCR" klasē teju čempiona titulu ir nodrošinājis Ivars Vallers, kurš par 44 punktiem apsteidz Kēstuti Stasioni no Lietuvas.

Sešu stundu izturības sacensībās pieteikušās 17 komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Lielbritānijas. Latvijas godu "Diesel" klasē aizstāvēs "NSM Racing" ar brāļiem Putniņiem. Kā vienmēr klasē neizpaliek tādi ekskluzīvi un ātri spēkrati kā "Porsche 911 GT3 Cup" dažādu paaudžu automobiļi, VW un "Honda" TCR spēkrati, kā arī vēl vairākas jaudīgas automašīnas.

"GT" klases braucienos uz starta būs vērojams arī ikonisks "Chevrolet Corvette" ar somu pilotu Jirki Peltola, kuram konkurenci sagādās lietuvietis Igns Jomants ar "Porsche 911 GT3 Cup" automobili un vēl viens soms Mika Makinens ar "Mercedes-Benz C63 AMG" spēkratu. Uz starta līnijas stāsies arī divi britu sportisti ar mūsu platuma grādiem neierastajām "Ginetta G55 Supercup GT4" bolīdiem.

Divu stundu izturības sacensībās jeb "Nankang 2h Endurance Academy" sacensībās šobrīd pieteikušies 22 dalībnieki. Par "BMW 325 Cup" čempioniem priekšlaikus kļuvusi Latvijas komanda "Jūrmala/Papa's sacīkšu komanda" ar pilotiem Uldi Timaku un Ričardu Šubecki. Uz starta redzēsim arī brāļus Matīsu un Miķeli Mežaku "MM Motorsport" komandā, kā arī vēl vairākas Latvijas komandas.

"ABC Race" klases sacensībām pieteikušies deviņi dalībnieki, tajā skaitā arī sezonas līderi – Jānis Hāns, Daniels Ungurs un Juris Jaunciems.

Biļešu cena uz abām sacensību dienām ar pilnu piekļuvi dalībnieku parkam ir 10 EUR. Ir iespēja biļetes iegādāties iepriekšpārdošanā "Biļešu serviss" kasēs, kā arī uz vietas sacensību dienā.