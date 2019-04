Baumanis 'World RX' sezonas ievadā haotiskā finālā izcīna piekto vietu

Latvijas rallijkrosa pilots Jānis Baumanis no "STARD" komandas svētdien pasaules rallijkrosa čempionāta ("World RX") sezonas pirmajā posmā Abū Dabū iekļuva finālā, kurā haotiskā cīņā ierindojās piektajā vietā. Savukārt Nitišs pusfinālā piedzīvoja avāriju un sacensības noslēdza 12. pozīcijā.

Svētdien vispirms risinājās noslēdzošie kvalifikācijas braucieni. Trešajā kvalifikācijā Baumanim izdevās starts, un viņš pēc starta ierindojās otrajā vietā aiz Kevina Hansena, bet sīkas kļūdas braucienā viņam šo vietu neļāva nosargāt, un Kristians Žābo latvieti apsteidza. Savukārt Nitišs trešajā kvalifikācijā piedzīvoja sadursmi ar Antonu Marklundu, līdz ar to viņš finišu sasniedza ievērojami lēnāk.

Trešās kvalifikācijas kopvērtējumā Baumanis, tāpat kā savā braucienā, bija trešajā vietā, bet Nitišs ieņēma tikai 15. vietu. Trešajā kvalifikācijā iespaidīgu sadursmi piedzīvoja Timmijs Hansens un Andreass Bakerūds, kuri pēc šīs avārijas nevarēja turpināt sacensības pusfinālā. Hansena auto bija nopietni drošības karkasa bojājumi, bet Bakerūdu tiesneši nepielaida pusfinālam.

Ceturtajā kvalifikācijā Baumanis atkal veiksmīgi startēja, atkal brauca aiz Kevina Hansena, taču šoreiz viņš spēja nosargāt otro pozīciju. Savukārt Nitišs savā braucienā nefinišēja, jo viņam bija problēmas auto elektrību.

Ceturtās kvalifikācijas kopvērtējumā Baumanis bija ceturtajā vietā, bet Nitišs palika bez rezultāta un bija 15. pozīcijā.

Pēc četrām kārtām kvalifikācijā līderis bija Kevins Hansens, kurš iekrāja 183 punktus. Otrais ar 157 punktiem bija Nitiša komandas biedrs soms Niklass Gronholms, kam sekoja vācietis Timo Šeiders un Baumanis, kuri iekrāja attiecīgi 156 un 154 punktus. Baumanim šī bija viena no veiksmīgākajām kvalifikācijām viņa karjerā. Nitišs ar 127 punktiem sākotnēji bija 14. vietā, bet viņš pusfinālā iekļuva pēc Hansena un Bakerūda nestartēšanas.

Nitišs startēja pirmajā pusfinālā, kur sacentās ar Kevinu Hansenu, Timo Šeideru, Antonu Marklundu, Timuru Timerzjanovu un Laiemu Doranu. Nitišs no pēdējās starta pozīcijas braucienu uzsāka veiksmīgi un iesaistījās cīņā par vietu labāko trijniekā. Otrajā pagriezienā latvieti Marklunds iestūma trases līkuma augtajā apmalē, un viņš uzlidoja augstu gaisā, uzkrita virsū konkurenta mašīnai, un guva mašīnas balstiekārtas bojājumus. Līdz ar to Nitišs sacensības noslēdza 12. pozīcijā.

Baumanis savā pusfinālā startēja no pirmās rindas, un blakus viņam bija Gronholms. Latvietis startēja veiksmīgi un brauciena sākumā ierindojās pirmajā pozīcijā. Baumanis pēdējā aplī iebrauka džokera aplī, zaudēja savu līderpozīciju Gronholmam un finišu sasniedza otrajā vietā. Trešo vietu šajā braucienā ieguva Žābo.

Līdz ar to finālā Baumanis startēja no otrās rindas aiz Kevina Hansena un Gronholma, bet blakus bija Šeiders. No trešās rindas braucienu sāka Žābo un Dorans. Baumanim starts neizdevās, un viņš pirmajā līkumā iebrauca tikai sestajā vietā. Haotiskā braucienā Baumanis spēja divas pozīcijas atgūt, finišējot ceturtajā vietā. Pēc sacensībām tiesneši Baumani sodīja par Žābo apdzīšanu ārpus trases un nobīdīja viņu uz piekto vietu.

Savukārt Gronholms ar diezgan "netīru" manevru apdzina Hansenu un sākotnēji finišēja pirmajā vietā, bet Hansens palika otrais. Arī šo epizodi tiesneši izskatīja, un piesprieda Gronholmam trīs sekunžu sodu par sadursmi, kā rezultātā viņš tika atbīdīts uz otro vietu, bet Hansens kļuva par uzvarētāju. Savukārt trešais bija Dorans.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc pirmā posma līderis ar 30 punktiem ir Kevins Hansens, 26 punktus ieguva Gronholms, bet Baumanis šajā posmā izcīnīja 20 punktus, kas dod trešo vietu.