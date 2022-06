Bijušais F-1 boss Eklstouns cildina Putinu un atbalsta agresora rīcību

Bijušais F-1 boss Bērnijs Eklstouns ceturtdien, 30. jūnijā, intervijā ITV raidījumam "Good Morning Britain" neslēpa savas simpātijas Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam un izteicās, ka gatavs mesties lodes priekšā, lai glābtu Krievijas vadoni.

91 gadus vecajam Eklstounam izsenis bijušas labas attiecības ar Krieviju un Putinu. Piemēram, 2016. gadā Eklstouns, tobrīd vēl vadot F-1, sacīja, ka Putinam ir jābūt visas Eiropas vadītājam, tādējādi izsaucot sašutumu sporta pasaulē. Eklstouns savus uzskatus nav mainījis arī pēc Krievijas iebrukuma neatkarīgās Ukrainas teritorijā šī gada 24. februārī. Sarunā ar ITV viņš attaisno Putina rīcību, bet ukraiņu nogalināšana "neesot apzināta".

"Es joprojām uzņemtu lodi viņa vietā. Gribētu, lai tas nesāpētu, bet es tāpat stātos lodes ceļā," droši saka Eklstouns. "Tā kā viņš (Putins) ir augstākās klases cilvēks, un tas, ko viņš dara, ir kaut kas tāds, ko viņš uzskatīja par pareizu."

"Diemžēl, viņš ir kā daudzi uzņēmēji, piemēram, es. Mēs laiku no laika pieļaujam kļūdas, un, kad tu pieļauj kļūdu, tu dari visu to labāko, lai izlabotu," par Putina rīcību, iebrūkot Ukrainā izteicās 91 gadus vecais Eklstouns, kurš gan nekautrējās kritizēt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un viņa lēmumus. "Otra persona Ukrainā, cik noprotu, ir komiķis. Izskatās, ka viņš grib turpināt savu profesiju. Ja viņš domātu par lietām, viņš noteikti pieliktu visas pūles, lai runātu ar Putinu, kurš ir saprātīgs cilvēks. Viņš ieklausītos viņā (Putinā) un, iespējams, būtu ko darījis lietas labā."

'I'd still take a bullet for him.'

Bernie Ecclestone says Ukrainian President Zelensky should have listened to Putin to avoid war because Putin 'is a sensible person'. pic.twitter.com/jZ1hLnrYTU