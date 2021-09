Botass nākamajā sezonā startēs 'Alfa Romeo' F-1 komandā

Somijas autosportists Valteri Botass, kurš šobrīd pārstāv "Mercedes" F-1 komandu, no nākamās sezonas startēs "Alfa Romeo" Pirmās formulas vienībā.

Hinvilā bāzētā komanda soctīkos apstiprinājusi Botasa pāreju uz "Alfa Romeo" un paziņojusi, ka soms parakstījis vairāku gadu līgumu.

Botasa pāreja, visdrīzāk, nozīmē, ka no nākamā gada viņa vietu titulētajā "Mercedes" komandā ieņems talantīgais britu pilots Džordžs Rasels, kurš pašlaik pārstāv "Williams" krāsas.

Par soma nonākšanu "Alfa Romeo" rindās runāja jau vairākas nedēļas. Pagājušajā nedēļā par karjeras noslēgšanu pēc šīs sezonas beigām paziņoja cits soms - Kimi Raikonens -, kurš "Alfa Romeo" pārstāvējis kopš 2019. gada.

Breaking news! 🗞 @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn