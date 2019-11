Botass uzvar ASV 'Grand Prix' kvalifikācijas sacensībās

"Mercedes" pilots soms Valteri Botass sestdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sezonas 19. posma – ASV "Grand Prix" – kvalifikācijā.

"Red Bull" nīderlandiešu pilots Makss Verstapens un "Mercedes" britu braucējs Lūiss Hamiltons piektdien uzrādīja ātrākos apļa laikus treniņbraucienos. Sestdien pirms kvalifikācijas braucieniem ātrākais apļa laiks padevās Verstapenam, kurš apli veica minūtē un 33,305 sekundēs, apsteidzot Sebastianu Fetelu no "Ferrari" un Lando Norisu no "McLaren".

Pirmajā kvalifikācijas sesijā ātrāko apļa laiku uzrādīja Noriss, apli veicot minūtē un 33,353 sekundēs. Aiz viņa palika Hamiltons, kurš apli veica par 0,101 sekundi lēnāk, un Verstapens, atpaliekot no līdera 0,196 sekundes. Savukārt starp atpalicējiem bija arī soms Kimi Raikonens no "Alfa Romeo" un polis Roberts Kubica no "Williams".

Otrajā kvalifikācijas sesijā trasē, kurā ļoti svarīga ir starta vieta, ātrākie bija abi "Ferrari" piloti. Pirmais, veicot apli minūtē un 32,760 sekundēs, bija Šarls Leklērs, otrais ar 22 sekundes tūkstošdaļu atpalicību – Fetels. Trešais otro kvalifikāciju pabeidza "Red Bull" pilots Aleksandrs Albons, trasi veicot 0,138 sekundes lēnāk par Leklēru.

Visbeidzot trešajā kvalifikācijas sesijā ātrākais izrādījās Botass, veicot apli minūtē un 32,029 sekundēs un piekto reizi šajā sezonā nodrošinot sacensību uzsākšanu no pirmās pozīcijas. 0,012 sekundes viņam zaudēja Fetels, 0,067 sekundes – Verstapens; 0,108 sekundes – Leklērs; 0,292 sekundes – Hamiltons; un 0,519 sekundes – Albons. Savukārt no boksiem sacensības uzsāks Serhio Peress no "Racing Point".

"Lai dabūtu gatavu tādu apli šādā vietā kā šī... Pēdējais aplis bija ar vismazāko saķeri. Esmu apmierināts, ka neviens to nespēja uzlabot. Laimīgas dienas!" F-1 savā interneta mājaslapā pēc finiša teica uzvarētājs.

"Kopumā laimīgs. Ceru uz labu startu, kas būs izšķirošs," atzīmēja Fetels.

"Es domāju, ka mums šajā trekā būt tik konkurētspējīgiem ir lielisks rezultāts. Parasti esam diezgan labi sacensībās, tāpēc redzēsim, kā būs trasē," piebilda Verstapens.

ASV Lielās balvas izcīņa notiks svētdien. Lai nodrošinātu čempiontitulu, Hamiltonam šajā posmā pietiek ar astoto vietu.

Kāds no "Mercedes" komandas pilotiem šosezon uzvarējis 13 no 18 posmiem, pa divām uzvarām ir Leklēram un Verstapenam, bet viens panākums ir Fetelam.

Kopvērtējumā pēc 18 posmiem līderis ar 363 punktiem ir Hamiltons, kuram ar 289 punktiem seko Botass. Tālāk ar 236 punktiem ir Leklērs, 230 punktus guvis Fetels, bet piektais ar 220 punktiem ir Verstapens.