F-1 sapnis vējā? Igaunis Vipss par rasistisku izteicienu atstādināts no 'Red Bull'

Igaunijas jaunais pilots Juri Vipss atstādināts no Pirmās formulas (F-1) komandas "Red Bull" junioru programmas par rasistiska izteiciena lietošanu. Igaunis jau ir piedalījies F-1 treniņbraucienos, bet tagad viņa ceļš līdz autosporta mekai ir nopietni apdraudēts.

Vipss tūlītēju izslēgšanu no "Red Bull" sistēmas otrdien izpelnījās pēc tam, kad, spēlējot videospēli "Call of Duty", platformas "Twitch" translācijas laikā nekorektā vārdā nosauca melnādainus cilvēkus.

liam and whoever the other guy is laughing after jüri said the n word.. what's so funny guys pic.twitter.com/6SIHA2hiMO