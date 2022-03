F-1 testos Bahreinā aizdegas 'Williams' formula

Bahreinā notiekošajos F-1 pirmssezonas testos pirmo nopietno incidentu piedzīvoja "Williams" komanda, kad tās pilota Nikolasa Latifi mašīnai aizdegās abas aizmugurējās bremzes.

Bahreinā notiekošo testu otrās dienas pirmajā daļā "Williams" komandas mašīnu pilotēja Latifi. Kad sesijā bija aizritējušas aptuveni divas stundas, Latifi mašīnas abas aizmugurējās bremzes aizdegās. Viņš uzreiz neapstājās, bet tad aizdegās arī aizmugurējā balstiekārta. Vienā no līkumiem tā salūza, un Latifi izslīdēja.

Latifi izlēca no mašīnas, bet pēc nelielas pauzes piesteidzās trases darbinieks ar ugunsdzēšamo aparātu. Kad tika dzēstas liesmas, atskanēja neliels sprādziens. Visticamāk, tas bija piekares vai pārnesumkārbas zonā. Arī pats pilots ņēma rokās ugunsdzēšamo aparātu, palīdzot tikt galā ar liesmām.

Pagaidām gan grūti prognozēt, vai "Williams" komandai šī treniņu ir noslēgusies. Komanda savā paziņojumā vēsta, ka tagad mehāniķi ķersies pie darba, lai saprastu, kas izraisīja aizdegšanos.

Red flag. 🚩 The morning session has been stopped. It's a fire on Latifi's car which has now been extinguished. #F1Testing #F1 pic.twitter.com/JNMd6AvEkb

Wow. This seems quite alarming to me...

Nicholas Latifi spins out with what looks like rear brake failure, and something then explodes when the marshal is using his fire extinguisher on the Williams 🔥#F1 #F1Testing pic.twitter.com/TjAvcJ564f