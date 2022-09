Itālijas "Grand Prix" izcīņā, kas kā ierasts risinājās leģendārajā Moncas trasē, "Ferrari" komandai tā arī neizdevās iepriecināt savus līdzjutējus ar uzvaru svētdienas sacīkstē. Neskatoties uz to, ka Šarls Leklērs startēja no pirmās pozīcijas, viņam nācās atzīt "Red Bull" zvaigznes Maksa Verstapena pārākumu. Vai arī šoreiz pievīla "Ferrari" stratēģija, tas bija viens no "F1LVPodkāsts" tematiem.

Daudziem līdzjutējiem sašutumu izraisīja sacīkšu finišs aiz drošības mašīnas – Jānis Vanks kopā ar Aldi Putniņu skaidroja, vai tas bija korekts tiesnešu lēmums un vai ir iespēja nākotnē izvairīties no šāda scenārija. Tostarp par sacīkstes spilgtāko zvaigzni visi atzina Niku de Vrīsu, kurš ar "Williams" spēja finišēt punktos.