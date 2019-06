'Ferrari' apstrīd Hamiltona uzvaru Kanādas 'Grand Prix'

Ferrari" komanda iesniegs apelāciju pēc "Mercedes" braucēja Lūisa Hamiltona no Lielbritānijas uzvaras Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta septītajā posmā - Kanādas "Grand Prix".

Svētdienas sacensībās pirmais finiša līniju šķērsoja vācietis Sebastjans Fetels no "Ferrari", tomēr viņam tika piešķirts piecu sekunžu sods par bīstamu braukšanu pēc tam, kad viņš atgriezās trasē pēc nelielas formulas nesavaldīšanas, piebraucot tieši priekšā Hamiltonam. Brits svētdien finišēja uzreiz aiz Fetela, bet pēc soda piešķiršanas tieši viņš tika kronēts par Kanādas Lielās balvas ieguvēju, kamēr Vācijas braucējam bija jāsamierinās ar otro vietu.

"Ferrari" un Fetels pēc piešķirtā soda bija ļoti nikni, norādot, ka sankcijas nav bijušas godīgas, jo vācietis vienkārši fiziski neesot varējis pēc izslīdēšanas trasē atgriezties pa citu trajektoriju.

"Kur gan citur es varēju braukt? Tiesneši nozaga uzvaru," pārliecināts ir Fetels, kurš boksu joslā samainīja savas un Hamiltona plāksnes, kuras ar skaitļiem apzīmē pirmo trīs vietu ieguvējus. Turklāt viņš uzreiz pēc sacensībām devās uz komandas garāžu, kā arī neapmeklēja preses konferenci.

Savukārt "Ferrari" vadītājs Matija Binoto uzsvēra, ka komanda iesniegs apelāciju pret piespriesto sodu.

"Protams, esam vīlušies. Ja skatāmies no Fetela perspektīvas, nedomāju, ka viņš trasē varēja atgriezties kā citādāk, tāpēc esam nolēmuši iesniegt apelāciju pret tiesnešu lēmumu," teica Binoto.

Pēc noteikumiem "Ferrari" pēc sacensībām ir 96 stundas laika, lai ievāktu pierādījumus, kas noderētu apelācijas iesniegšanai.

Pēc sacensībām "Ferrari" līdzjutēji izsvilpa Hamiltonu, tomēr uz goda pjedestāla Fetels sacīja, ka brits šādu izturēšanos nav pelnījis, jo ne jau viņš pieņēma lēmumu par sodu.

Savukārt jau vēlāk pēc visiem pēcsacensību notikumiem Fetels sarunā ar medijiem izteicās, ka situācijā, kad izslīdējis un atgriezies trasē, centies vienkārši turpināt sacīkstes.

"Es trasē atgriezos pēc izbraukšanas zālājā - riepas bija netīras un pamatīgi cīnījos, lai atgrieztos trajektorijā un atgūtu kontroli pār formulu. Nezinu, ko būtu varējis darīt citādāk. Laika bija ļoti maz, turklāt man paveicās, ka es pamatīgi nesaslīdēju. Priekšējo un aizmugurējo formulas daļu nebija viegli savaldīt, bet, līdz ko atguvu kontroli pār braucamo, redzēju spoguļos, ka uzreiz aiz manis ir Hamiltons. Man paveicās, ka viņš neizvēlējās apdzīt mani par iekšmalu, bet kopumā man nebija ne jausmas, kur viņš atrodas. Skaidrs, ka tobrīd manis iekrātais pārsvars bija pazudis," atzina Fetels.

Tikmēr Hamiltons pretrunīgos noteikumus komentēt izvairījās, vien norādot, ka "Ferrari" braucēji Kanādā bijuši ātri.

"Man vienkārši vajadzēja Sebastjanu nostādīt zem spiediena un likt viņam kļūdīties, jo "Ferrari" bija ātri. To viņš arī izdarīja, un noteikumi paredz, ka pēc izslīdēšanas no trases tajā jāatgriežas drošā vietā. Es tobrīd biju blakus un man vajadzēja speciāli izvairīties no sadursmes. Domāju, tāpēc tiesneši nolēma piespriest Fetelam sodu," skaidroja Hamiltons.

Čempionātā kopvērtējumā līderis Hamiltons septiņos posmos iekrājis 162 punktus, kamēr otrais ar 133 punktiem ir otrs "Mercedes" pilots Valteri Botass no Somijas. Tālāk ar 100 punktiem seko Fetels.

Nākamais posms notiks pēc divām nedēļām Francijā.