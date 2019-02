Foto: F-1 mašīnas jaunajos krāsojumos sāk oficiālos testus

F-1 jaunās sezonas tuvošanos iezīmē oficiālie pirmssezonas testi Barselonas trasē, un pirmdien jaunos spēkratus izmēģināja deviņas no desmit komandām.

Pirmdien kā pēdējās savu F-1 mašīnu krāsojumus prezentēja "Red Bull" un "Alfa Romeo" komandas, bet pārējās komandas savu izskatu atrādīja iepriekšējo divu nedēļu laikā.

Jau pirmajā testu dienā ar problēmām sakārās "Williams" komanda, kurai nepieciešams vairāk laika, lai sagatavotu jauno mašīnu. Komanda paziņoja, ka izlaidīs arī testu otro dienu. Nākamajā sezonā "Williams" komandas mašīnas dominējošās krāsas būs zila un balta.

Pārējos spēkratus pirmdien jau varēja redzēt trasē. "Mercedes" komandā Luiss Hamiltons un Valteri Botass dalīja laiku trasē, bet "Ferrari" pārstāvēja Sebastjans Fetels, bet "Red Bull" mašīnā sēdās Makss Verstapens. Tāpat trasē bija redzami Romēns Grožāns ("Haas"), Karloss Saincs ("McLaren"), Kimi Raikonens ("Alfa Romeo"), Daniils Kvjats ("Toro Roso") un Serhio Peress ("Racing Point"). "Renault" komandā Niko Hulkenbergs un Daniels Rikjardo arī dalīja laiku trasē.

First morning back, and it wasn't smooth running for all the drivers 👀 #F1Testing #F1 pic.twitter.com/3cD2f88BQO— Formula 1 (@F1) February 18, 2019