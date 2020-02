Foto: 'Mercedes' F-1 komanda atrāda komandas jauno krāsojumu

Aizvadīto gadu spēcīgākā F-1 komanda "Mercedes" pirmdien atrādīja savu nākamās sezonas mašīnas krāsojumu, ar kuru lūkos dominēt čempionātā.

Komandas sudraba, melnajai un zaļai krāsai klāt nākusi arī sarkana krāsa, kas pievienota pēc jauna sponsora "INEOS" pievienošanās "Mercedes" komandai. Prezentācija tika izmantots 2019. gada "Mercedes" modelis, nevis gaidāmās sezonas mašīna.

Nākamajā sezonā komandu turpinās pārstāvēt Lūiss Hamiltons un Valteri Botass, bet komanda lūkos iegūt septīto Konstruktoru kausu.

#WelcomeINEOS 👊 Our new 2020 @F1 livery = REVEALED!! 😍 pic.twitter.com/kf7eRjcPVu

"Mercedes" ir otrā F-1 komanda, kas publiskojusi savas nākamās sezonas mašīnas izskatu, un pagājušajā nedēļā "Haas" vienība bija pirmā, kura prezentēja savu jauno krāsojumu.

We couldn't wait any longer… 🤩

Presenting our new look for 2020 🔥#VF20 #HaasF1 pic.twitter.com/EJAYq6C6NY