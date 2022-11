Foto: 'Porsche' pirmā prezentē 'Formula E' trešās paaudzes mašīnas

"Formula E" devītajā sezonā komandas startēs ar trešās paaudzes mašīnām, kuras būtiski atšķirsies no iepriekšējām gan vizuāli, gan tehniski, un pirmā savu jauno spēkratu prezentēja "TAG Heuer Porsche" komanda.

Jaunās mašīnas prezentācija notika Itālijā, un komandas piloti Paskāls Vērleins un Antonio Fēlikss da Kosta parādīja savas jaunās mašīnas izskatu.

Trešās sezonas "Formula E" mašīna kļūs vieglākas un ātrākas. Uz aizmugurējās ass vairs nebūs bremžu, un bremzes darbosies tikai ar reģeneratīvo spēku. Priekšējās bremzes tiks izmantotas mazāk, tur arī parādīsies reģenerācija.

Testos Valensijas trasē "Formula E" komandas varēs pārbaudīt savus jaunos spēkratus, bet jaunā sezona sāksies 14. janvārī Meksikā.