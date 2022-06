Hamiltona sāpošā mugura – 'Mercedes' problēmas aktualizē drošības aspektu

Aizvadīto gadu dominējošākā F-1 komanda "Mercedes" sezonas pirmajos astoņos posmos nav spējusi atrisināt savas mašīnas "lēkāšanas" problēmas, kas posmā Baku ielu trasē Lūisam Hamiltonam radīja nopietnas muguras sāpes.

Bolīda "lēkāšana" jeb delfinēšana radusies pēc jauno aerodinamisko noteikumu ieviešanas. Šajā sezonā mašīnas piespiedējspēks daudz vairāk tiek veidots no bolīda apakšas, ko apzīmē ar terminu "ground effect". Viens no šī dizaina fenomeniem ir, ka, formulai tuvojoties tās maksimālajam ātrumam, mašīna tiek spiesta tuvāk asfaltam. Ja tās grīda nonāk pārāk tuvu asfaltam, svarīgā gaisa plūsma zem tās pārtrūkst un formula zaudē piespiedējspēku. Pēc kontakta ar zemi bolīda formulas atstatums starp grīdu un asfaltu atkal palielinās, ciklam sākoties no jauna. Visas komandas saskārās ar šo problēmu, taču "Mercedes" komandai šī problēma joprojām ir aktuāla.

"Mana mugura mani nogalinās," aizvadītajās sacensībās Baku trasē radio saziņā ar komandu teica Hamiltons, norādot uz nopietnām "lēkāšanas" problēmām. Pēc finiša viņš no savas formulas izkāpa, ar roku turot savu muguru. Tas aktualizēja jautājumu par braucēju drošību.

Hamiltona komandas biedrs Džordžs Rasels, kurš ir "Grand Prix" braucēju asociācijas (GPDA) direktors, esot aicinājis Starptautisko Automobiļu federāciju (FIA) iesaistīties šīs problēmas risināšanā, jo "tas ir laika jautājums, līdz notiks nopietns incidents. Daži no mums knapi spēj noturēt mašīnu taisni," sacīja Rasels.

Lai arī vairāki piloti piekrīt Rasela viedoklim, tomēr komandu vadītāji neuzskata, ka būtu jāmaina noteiktumi, ne visas komandas no šīs problēmas cieš tikpat ļoti, kā "Mercedes", raksta medijs "motorsport.com". Lai risinātu šo jautājumu, "Mercedes" mehāniķiem vajadzētu palielināt mašīnas grīdas atstatumu no zemes, bet tas ietekmētu to, cik ātri formula var veikt pagriezienus, jo piespiedējspēks būtu zemāks.

"McLaren" komandas vadītājs Andreass Zeidls sarunā ar "motorsport.com" piekrita, ka formulu lēkāšanas problēma ir pietiekami "brutāla", lai komandas to pārrunātu ar FIA, taču viņš nepiekrita tam, ka tagad vajadzētu ieviest noteiktu minimālo mašīnas augstumu.

"Mēs saprotam, ka pāris mašīnas pret saviem braucējiem ir nežēlīgas, taču tajā pašā laikā komanda zina, kā šo problēmu nekavējoties apturēt," teica Zeidls.

"Mercedes" komandas vadītājs Toto Volfs norādīja uz vajadzību saprast, kāpēc citām komandām šī problēma ir aktuālāka. Tomēr viņa piloti mašīnā piedzīvo diezgan lielas sāpes, un reizēm pat fizioterapeits nespējot viņiem palīdzēt.

Volfs pat pieļāva iespēju, ka Hamiltons muguras sāpju dēļ varētu izlaist šonedēļ gaidāmo posmu Monreālas trasē. "Viņš jūtas ļoti slikti. Var redzēt, ka tā vairs nav muskuļu problēma. Tagad viņam sāp mugurkauls, kas var radīt nopietnas problēmas," Volfu citēja "Daily Mail."

Hamiltons pēc sacensībām stāstīja, ka aizvadīto sacensību laikā bija brīži, kad viņš pieļāva, ka nespēs tikt līdz finišam. "Šīs fiziski bija sāpīgākās sacensības, kādas esmu pieredzējis. Es tikai turējos. Adrenalīns man palīdzēja, taču nespēju izskaidrot tās sāpes, kuras jutu," pauda Hamiltons.

Neraugoties uz piedzīvotajām "lēkāšanas" problēmām, posmā Baku trasē Rasels izcīnīja trešo vietu, bet Hamiltons finišēja ceturtajā pozīcijā.