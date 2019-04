Hamiltons izcīna uzvaru F-1 tūkstošajās sacīkstēs

Britu pilots Lūiss Hamiltons no "Mercedes" vienības svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta trešajā posmā – Ķīnas "Grand Prix", kas prestižajā seriālā bija 1000. sacīkstes vēsturē.

Hamiltonam šī bija otrā uzvara sezonā un 75. karjerā.

Hamiltons jau pašā startā apsteidza savu komandas biedru Valteri Botasu no Somijas, kurš sestdien uzvarēja kvalifikācijā un sacensības sāka no "pole-position". Brits savam komandas biedram vadības grožus neatdeva visu sacīksti un izcīnīja uzvaru.

Tikmēr trešais finišēja vācietis Sebastjans Fetels no "Ferrari", ceturtais bija nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull", bet tālāk sekoja viņu komandas biedri Šarls Leklērs no Monako un Pjērs Gaslī no Francijas. Gaslī nopelnīja arī papildu punktu par ātrāko apli.

Vēl punktos finišēja austrālietis Daniels Rikjardo ("Renault"), meksikānis Serhio Peress ("Racing Point"), soms Kimi Raikonens ("Alfa Romeo") un taizemietis Aleksandrs Albons ("Toro Rosso").

Pretrunīgi vērtētas izvērtās sacensības starp abiem "Ferrari" pilotiem, jo 11. aplī gados jaunajam Leklēram tika likts palaist garām savu komandas biedru Fetelu, kurš bija tikai nedaudz ātrāks. Tiesa, Fetelam tā arī neizdevās izjaukt "Mercedes" komandas divvadību, vācietim finišējot trešajā vietā.

Sezonas pirmajā posmā uzvaru izcīnīja Botass, bet otrajā pārāks bija Hamiltons. Pēc trim posmiem līderpozīcijā ar 68 punktiem ir Hamiltons, kuram ar 62 punktiem seko Botass.

Tālāk ar 39 punktiem seko Verstapens, ceturtais ar 37 punktiem ir Fetels, aiz kura ar 36 punktiem ir Leklērs.

Nākamais posms norisināsies pēc divām nedēļām Baku.

