Hamiltons sanikno savas dzimtās pilsētas iedzīvotājus

F-1 čempions Lūiss Hamiltons saniknojis savas dzimtās pilsētas iedzīvotājus, publiski to noniecinot, raksta britu mediji.

BBC gada labāko sportistu apbalvošanas ceremonijā Hamiltons savā uzrunā nodēvējis Stīvenidžu par "graustu". Britu F-1 pilots bija viens no pretendentiem uz gada populārākā sportista balvu, ko ieguva šā gada "Tour de France" uzvarētājs Geraints Tomass (attēlā pa vidu). Hamiltons saņēma trešo balsu skaitu aiz futbolista Harija Keina.

"Mēs kā ģimene patiešām gribējām kaut ko sasniegt. Mēs gribējām tikt laukā no graustiem. Nu, ne gluži no graustiem, bet izkļūt no kaut kurienes un kaut ko izdarīt. Mēs izvirzījām ļoti augstus mērķus un kā komanda tos sasniedzām," intervijā pasākuma laikā izteicās slavenais britu F-1 čempions.

Hamiltona izteikumi ir pamatīgi saniknojuši Stīvenidžas iedzīvotājus, apgalvo pilsētas padomes priekšsēdētāja Šarona Teilore. "Skumji, ka Lūiss Hamiltons Stīvenidžo nosaucis par "graustiem", turklāt tādā pasākumā," Teilori citē BBC. "Viņš gan saprata savu kļūdu un mēģināja to izlabot, taču diemžēl mūsu pilsētas iedzīvotāji, kas viņu apbrīno un atbalsta, sajutās ļoti apvainoti."

Hamiltona aizstāvji gan teic, ka viņa vārdi ir izrauti no konteksta un pilots pats izlaboja teikto par "graustiem", turklāt Lūiss esot domājis to, ka viņa ģimene neesot bijusi tik labi situēta, tāpēc daudz ko ziedojusi un no daudz kā bijusi spiesta atteikties, lai Lūiss varētu nodarboties ar autosportu.