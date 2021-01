Jonass atgriežas 'Red Bull' atlētu saimē

Latvijas vadošais motokrosa braucējs Pauls Jonass pēc pāris gadu pārtraukuma jau atkal pārstāvēs "Red Bull", kļūstot par piekto zīmola sportistu no Latvijas un pievienojoties skeitbordistam Madaram Apsem, parkūristam Pāvelam Petkunam, vieglatlētei Laurai Ikauniecei un autosportistam Mārtiņam Seskam, informē uzņēmums.

Jonass pirmo reizi ar "Red Bull" atbalstu startēja no 2012. līdz 2018.gadam. Tas posms bija ļoti veiksmīgs, jo viņš kļuva par pasaules čempionu motokrosā MX2 klasē 2017.gadā.

"Atgriežoties Red Bull komandā ir sajūta, ka esmu atpakaļ mājās," komentēja Jonass. "Ikviena sportista sapnis ir būt šajā komandā un man atkal ir tas gods pārstāvēt šo zīmolu."

"Šīs sezonas galvenais mērķis ir nostartēt stabili, bez traumām un cīnīties par TOP 5 katrās sacensībās," ieceres iezīmēja sportists. "Mans moto jau vairākus gadus ir "go hard or go home" un pie tā arī pieturos."

Gaidāmajā 2021.gada pasaules čempionātā motokrosā MXGP klasē Jonass startēs "GasGas Factory Racing" komandas rindās. Čempionāta sākums paredzēts 3.aprīlī Omānā.