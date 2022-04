Kartinga braucējs no Krievijas ar žestu uz pjedestāla saceļ pamatīgu skandālu

15 gadus vecais krievs Artjoms Severjuhins pēc uzvaras Eiropas junioru kartinga čempionāta sacensībās Portugālē OK klasē uz goda pjedestāla parādīja tā saukto Hitlera sveicienu. Starptautiskā Automobiļu federācija (FIA) sākusi izmeklēšanu, bet pats jaunais pilots atvainojies par notikušo.

Severjuhins šobrīd startē ar Itālijas licenci, tāpēc apbalvošanas ceremonijā skanēja Itālijas himna. Vienā brīdī viņš parādīja žestu, kas ļoti līdzinājās tam, ko nacionālsociālisti izmantoja Trešā reiha laikā.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.

Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP