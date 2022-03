Latviešu autošosejas braucējs Jānis Hāns ceļā uz 'Time Attack' sacensībām Nīderlandē

Šajā nedēļas nogalē, 27. martā, "TT Circuit Assen" motosporta sacīkšu trasē, Nīderlandē, norisināsies "Day1 World of cars" pasākums, kura ietvaros tiks izvadīts "Time Attack" seriāla pirmais posms. Debiju šajās sacensībās piedzīvos latviešu autošosejas braucējs, Baltijas čempions, Jānis Hāns kopā ar "LV Racing" autosporta komandu, sportists dalībai "Super Pro" klasē pieteicis "Subaru" sporta automašīnu.

"Garā, bet interesantā veidā esmu nokļuvis līdz ceļam uz autošosejas sacensībām Nīderlandē. Šo trasi esmu redzējis tikai bildēs, tāpēc nolēmu to apgūt pie profesionāla simulatora stūres, nepilnos divos mēnešos esmu nobraucis vairāk par 500 apļiem," komentē Jānis Hāns, "uzskatu, ka tā ir ļoti laba pieredze, esmu apguvis trases konfigurāciju, apvienojot to ar pieejamiem video no citu braucēju automašīnām ("onboard" video), iespējams arī kādu niansi, kas var izrādīties izšķiroša."

"Sacensībās startēšu ar "Subaru" sporta automašīnu, kuru apkalpos Latvijā labi zināma autošosejas komanda "LV Racing". Mašīna pie manis jau ir labu laiku, jau sākotnēji es zināju, ka vēlēšos ar to startēt autošosejas sacensībās. Automašīna bija startējusi visdažādākajās autosprinta sacensībās gan vasarā, gan ziemā, bet pienāca brīdis, kad sākām to gatavot autošosejai – visu laiku tiek veikti dažādi uzlabojumi," atklāj Jānis.



"Runājot par konkurentiem, es domāju, ka tur varēs vērot ļoti ātras un iespaidīgas automašīnas. To dalībnieku trumpis, kuri ir vietējie, ir tas, ka viņi šo trasi pārzina tik labi, kā es pārzinu Biķernieku trasi. Es esmu mērķtiecīgs, autosportā vienmēr esmu tēmējis uz TOP-3, tā nodrošinot motivāciju tiekties uz augstāku rezultātu. Skatoties uz pasākumu kopumā, pašam būtu interesanti redzēt, kur ar savu mašīnu esam uz citu fona, ne tikai Baltijā. Personīgi vēlos pārbaudīt, kā braukšana simulatorā var sagatavot braucēju tad, ja neesi konkrētajā trasē braucis reālajā dzīvē," piebilst autosportists.

"Šīs sacensības atklās arī manu 2022. gada sacensību sezonu. Domājot par autosporta plāniem šajā gadā, gribētu cerēt, ka startēsim visos Nīderlandes "Time Attack" seriāla posmos. Virzoties uz gada nogali, vēlmju sarakstā ir divas sacensības: "European Time attack Masters" un "FIA Hill Climb Masters". Par to, kā viss virzīsies, rādīs laiks," rezumē Jānis Hāns.

"Time Attack" seriāls ir sacensības, kurās uz starta stājas četras automašīnu klases: "Club", "Semi Pro", "Pro" un "Super Pro". Sacensību formāts paredz nevis tiešu kontaktu ar konkurentiem trasē, bet cīņu ar hronometru – katrs dalībnieks mēģina sasniegt labāko iespējamo apļa laiku. Sacensību diena sākās ar diviem brīvajiem treniņu braucieniem, turpinās ar pirmo kvalifikāciju, pēc kuras katras grupas astoņi ātrākie turpina sacīksti otrajā kvalifikācijā. Fināla braucienos piedalās pieci ātrākie braucēji no katras grupas, labākais tiek noteikts tikai pēc ātrākā apļa brauciena laikā.