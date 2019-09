Rihards Gerdts ir viens no retajiem latviešiem, kam izdevies sev izcīnīt vietu pasaules autosporta prestižākajā klasē F-1. Viņš strādājis "Red Bull" komandas rūpnīcā, bet "Racing Point" vienībā elektrisko sistēmu inženiera amatā ar komandu devās uz posmiem un bija svarīgs cilvēks, lai sacīkšu auto varētu doties trasē. Sarunā ar portālu "Delfi" Gerdts pastāstīja par F-1 komandu darbu, kas parasti paliek ārpus sacensību translācijas televīzijā.

"Red Bull" komandā viņš sevi pierādīja un pilna laika darbu ieguva pēc gadu ilgas prakses. Gerdts darbojās "Red Bull" Tehnoloģiju centrā, kur palīdzēja attīstīt formulas transmisiju, tomēr viņa sapnis bija arī braukt uz posmiem un strādāt tieši ar sacīkšu auto. "Red Bull" iegūtā pieredze palīdzēja Gerdtam tikt pie darba "Force India" komandā, kas vēlāk tika pārsaukta par "Racing Point", un tās sastāvā viņš bija viens no inženieriem, kas atbildēja par to, lai formula varētu izbraukt trasē.

"Racing Point" komandā nostrādāto nepilno divu gadu laikā viņš sākotnēji strādāja pie Estabana Okona mašīnas, bet šīs sezonas pirmajā pusē – pie Lensa Strola. Pēc pieciem gadiem F-1 Gerdts nolēmis pāriet uz ambiciozo "Formulas E" čempionātu, pievienojoties vācu autobūves kompānijas "Mercedes" komandai. Portālam "Delfi" Gerdts pastāstīja par darbu abās komandās, par komunikāciju ar kolēģiem, kā arī par iemesliem, kāpēc viņš aizgāja no F-1.

Kādi bija tavi pienākumi "Red Bull" komandā?

Mans amats bija transmisijas pētījumu un attīstības testa inženieris (Research & Development Drivetrain Test Engineer). Es strādāja pie visa tā, kas atrodas uzreiz aiz motora, – ātrumkārba, hidrauliskās detaļas, viss, kas vada diferenciāli, sajūgu un citas detaļas. Tātad, lai jaudu no dzinēja nogādātu uz riteņiem. Pilna laika darbu es tur nostrādāju no 2015. gada jūlija līdz 2018. gada janvārim. Šajā laikā pienākumi bija vieni un tie paši – veikt pētījumus, pārbaudīt detaļas, kas tika sūtītas mašīnai. Ierīces tur ir fenomenālas. Viena no ierīcēm spēj simulēt trases apstākļus, temperatūru. Detaļa jānoliek uz stenda, un var veikt testus.