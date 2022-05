Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionāta atklāšanā spraigākas cīņas raisa jaunais sacensību formāts

Biķernieku kompleksajā sporta bāzē sestdien, 7. maijā, atklāta jaunā Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionāta sezona, cīņas par šī gada tituliem ir atklātas. Jaunā sacensību formāta ievešana ir attaisnojusies, par to liecina sportistu motivācija cīnīties un skatītāju ovācijas tribīnēs. 2022. gadā plānoti seši sacensību posmi, starti arī Lietuvā un Igaunijā, informēja organizatori.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Esam atklājuši sezonu ar skaistu un baudāmu rallijkrosa pasākumu Biķerniekos. Prieks, ka esam atraduši iespēju ieviest jauninājumus šajā sezonā, īpaši, jauno sacensību formātu, kas devis papildus motivāciju sportistiem un iespēju vērot daudz spraigākas cīņas skatītājiem," stāstīja rallijkrosa sacensību rīkotājs Jānis Bergs. "Ir tikai sezonas sākums – lielākās cīņas par tituliem vēl tikai priekšā. Sākam gatavoties nākamajiem posmiem, kurus aizvadīsim tepat Biķernieku trasē, Baronu trasē Jēkabpilī, kā arī ciemosimies kaimiņu trasēs Igaunijā "Laitse Rally Park" un Lietuvā "Vilkyčiai"."

Negaidīts, bet patīkams pārsteigums "BMW RX 3000" klases goda pjedestāla sastāvs. Šajā sacensību posmā savu debiju rallijkrosā un autosportā, pilota krēslā, piedzīvoja Latvijā zināmais rallija stūrmanis Ralfs Igaveņš. Visas dienas garumā sportists uzrādīja labu sniegumu, iekļūstot fināla braucienā pēc veiksmīgām kvalifikācijām, bez nepieciešamības startēt LCQ jeb pēdējās iespējas braucienā. Finālā jaunais sportists pārējiem braucējiem lika noprast, ka ir vērā ņemams konkurents.

Igaveņš neslēpa, ka ir šokā par savu sniegumu. "Pirmo reizi autosporta sacensībās pie stūres, beidzot man ir tā lieliskā iespēja, aiz tēva un brāļa, arī pastūrēt un izbaudīt šo. Mani pārņem neskaitāmas emocijas, grūti apjaust to, kas noticis, šis ir negaidīts rezultāts. Lielākais pārbaudījums bija starta procedūra, jo iepriekšējā pieredze nav bijusi, bet dienas gaitā to uzlabojām un finālā tas izdevās labi, tālāk jau bija brīva trase un bija jānotur pozīcija, tas arī izdevās. Liels paldies jāsaka manai komandai, cilvēkiem, ar kuriem kopā strādājām, visi ir ieguldījuši daudz darba, šis atbalsts ir nenovērtējams! Esmu laimīgs, brauksim visu sezonu, jo to būtu grēks nedarīt," priecīgs bija Igaveņš.

Izaugsmi šajā sezonā piedzīvojusi arī rallijkrosa čempionāta jaudīgākā klase "Supercar". Pirmajā posmā jau zināmiem latviešu braucējiem Edijam Ošam, Jānim Veģerim un Uldim Brikmanim pievienojās pagājušā gada vicečempions "Lada RX" klasē Mārcis Martinovs, kā arī spēcīgi igauņu sportisti – Andri Ouns, Valdurs Reinsalu un Raini Romets. Gaidāms, ka sezonas turpinājumā redzēsim arī "Supercar" klases pilotu Mārtiņu Svili un "Super 1600" klases 2021. gada čempionu Arni Odiņu.

"Supercar" klases pirmā posma uzvarētājs Edijs Ošs sacīja, ka sacensību formāts sevi ir attaisnojis un to noteikti arī novērtē skatītāji. "Mans pirmais iespaids ir ļoti pozitīvs. Ja sākotnēji domājām, ka vajag uzlabot automašīnu un kaut ko pamainīt, tad sacensību laikā sapratu, ka nedaudz vairāk jāpastrādā ar sevi pašu, "pārlauziens" izdevās un tāpēc arī rezultāts atnāca. Noskaņojums ir priecīgs, lieliski pavadītas brīvdienas, pirmais posms ir uzvarēts. Lielais darbs, kuru ieguldījām posma laikā – atmaksājās," atklāts bija Ošs.

Jaunais sacensību formāts šajās sacensībās aizgūts no "Nitro Rallycross" sacensībām Amerikā. Kvalifikācijās piedalās 6-9 automašīnas, finālos brauks deviņas automašīnas, papildus "pēdējās cerības braucieni" jeb LCQ.