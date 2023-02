Latvijas rallija čempionātu atklās 'Rallijs Sarma 2023'

Ar atklāšanas ceremoniju piektdienas vēlā pēcpusdienā un sacensībām sestdien, 11. februārī, "Rallijs Sarma" atklās 2023. gada Latvijas rallija čempionātu un kausa izcīņu, kā arī Latvijas rallijsprinta čempionātu. Kopā uz starta stāsies sportisti no astoņām valstīm, kuri cīnīsies par uzvaru Sarmas rallijā, ko kopš 2010. gada nav spējis izcīnīt neviens Latvijas sportists, informēja organizatori.

Sacensībās piedalīsies tādi Latvijas rallija piloti kā Mārtiņš Sesks, Jānis Vorobjovs un Emīls Blūms, bet tikai notikumi rādīs, vai latvietim atkal izdosies kļūt par šo sacensību uzvarētāju. Sinoptiķi sola, ka sacensību diena būs visai sarežģīta – jau tā ziemīgajā Gulbenes novadā tiek solīts putenis un snigšana, kas braukšanu lielā ātrumā var stipri sarežģīt, un sportistiem vairāk liks ieklausīties stenogrammā.

Arī skatītājiem ir jāņem vērā gaidāmā laika prognoze un jāsagatavojas atbilstoši. Organizatori iesaka sarūpēt rezerves apavus, kā arī vairākus cimdu pārus, jo sinoptiķi sola perfektu laiku sniegavīru celšanai. Skatītājiem, kuriem ir jautājumi vai uz ralliju ņemt līdzi visu ģimeni, varam ieteikt ielūkoties Gulbenes un "VisitGulbene" mājas lapās un sociālo tīklu kontus, jo šī lieliskā ziemas galvaspilsēta tieši februārī svin savu 95. dzimšanas dienu un ir gatava piedāvāt izklaides gan lieliem, gan maziem. To lieliski var apvienot ar ralliju un sniegavīru celšanu trases malā, atceroties par drošību.

Svarīgākais par drošību



Ziemas rallijs ir īpaši dinamisks, un ar to ir jārēķinās arī skatītājiem. Lūdzam atcerēties, ka vienmēr ir jāklausa drošības personāla norādījumi, sacensību laikā nedrīkst šķērsot trasi un pagriezt muguru pret trasi – vienmēr paturiet redzeslokā katru sporta auto. Palīdzot kādai no ceļa nobraukušai rallija automašīnai, nekādā gadījumā neceliet vai nestumiet auto aiz riteņu arkām, jo sporta riepu radzes spēj nodarīt būtiskus miesas bojājumus. Skatītājiem jāatceras, ka pēc ātrumposma beigām ceļš ir atvērts tikai tad, kad to ir veikusi drošības ekipāža ar zaļu bākuguni.

Biļetes

Rallija Sarma 2023 biļetes iespējams iegādāties tiešsaistes biļešu tirdzniecības platformā "eKase.lv". Biļetes ir pieejamas tikai internetā, un tās nebūs iespējams iegādāties biļešu kontroles punktos vai rallija centrā. Rallija biļetes maksā 10,00 €, savukārt bērniem līdz divpadsmit gadu vecumam, kā arī 1. un 2. grupas invalīdiem biļetes nav nepieciešamas. Organizatori lūdz visiem skatītājiem ņemt līdzi kādu dokumentu, lai apliecinātu savu personību, ja nu gadījumā radīsies problēmas ar personalizēto biļešu uzskaiti vai bezmaksas ieeju.

Ātrumposmu kartes un apraksti



Rallija ātrumposmu kartes iespējams lejupielādēt mājas lapā "autorally.lv". Apraksti ir piemēroti gan drukāšanai, gan lietošanai viedierīcēs. Visiem ātrumposmu skatupunktiem ir iepriekš sagatavoti "Waze" un "Google Maps" maršruti, kuriem iespējams piekļūt, noskanējot QR kodu vai noklikšķinot tā, lejupielādētajā dokumentā. Lai arī navigācijas maršruti ir sagatavoti tā, lai tie nekrustotu ātrumposmu, un "Waze" visi ātrumposmu ceļi ir slēgti, lūdzam pārliecināties par drošību, plānojot savus pārbraucienus.