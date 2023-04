Minirallija sezonas atklāšana jau sestdien Biķerniekos, uz starta arī Sirmacis un Mežaks

Sestdien, 22. aprīlī, Biķernieku trasē un Ropažu novadā notiks šīs sezonas pirmais "ERST Finance" minirallija kausa posms – minirallijs "Ropaži". Uz starta stāsies vairāk nekā 80 ekipāžas, kuru sastāvā būs tādi Latvijā zināmi piloti kā Ralfs Sirmacis, Matīss Mežaks un Edmunds Ērglis, kā arī vairāki sportisti no Igaunijas.

"ERST Finance" minirallija kausa 2023. gada sezonas atklājošais posms šoreiz pamatā norisināsies Biķernieku trasē, kurā tiks aizvadīti pieci no sešiem sacensību ātrumposmiem. Tāpat Biķernieku trasē notiks arī svinīgās starta un finiša ceremonijas, kurās sportisti tiks iztaujāti par sajūtām pirms došanās trasē un emocijām finišā. Visas dienas garumā pasākuma vadītājs sekos līdzi rezultātiem, lai informētu skatītājus par jaunākajiem pavērsieniem un intrigām gan kopvērtējumā, gan atsevišķajās ieskaitēs. Tādējādi skatītāji sacensības varēs ērti vērot no Biķernieku trases tribīnēm, vienlaikus dzirdot arī visu galveno informācija par notikumiem trasē un ārpus tās.

Lielākais dalībnieku skaits – 13 – šoreiz pieteicies "2WD Rookie" klasē, tomēr desmit vai vairāk ekipāžas ir piecās ieskaites klasēs, kas sola aizraujošas cīņas līdz pat pašam finišam. Kā minēts ievadā, tad uz starta izies arī vairāki ļoti spēcīgi braucēji kā rallija meistari Ralfs Sirmacis un Matīss Mežaks, tāpat arī bijušais drifta čempions Edmunds Ērglis. Visi trīs startēs ar aizmugurējās piedziņas BMW spēkratiem. Ekipāžas Sirmacis/Bite un Ērglis/Bičeks sacentīsies 2WD klasē, savukārt Mežaks/Mežaks cīnīsies "2WD Open" ieskaitē, kur pretī stāsies arī vairākas interesantas priekšpiedziņas ekipāžas, piemēram, Mārtiņš Dzenītis/Ainārs Šusts ar jaunākās paaudzes "Ford Fiesta Rally4" rallija automašīnu.

Viens no kolorītākajiem dalībniekiem būs bijušais rallija stūrmanis un dažādu autosporta sacensību komentētājs Oskars Kaņeps-Kalniņš, kurš startēs tajā pašā 2WD klasē, kur Sirmacis un Ērglis. "Emocijas pirms gaidāmajām sacensībām vislabākās. Esmu izbraucis ar auto, bet neesmu vēl apradis ar domu, ka sacensībās būs jāskatās caur sānu logu (smejas). Jaudas pietiek, bet rokas vēl jātaisno. Piektdienas treniņi Biķerniekos būs laba iespēja saprast, vai nav pazaudēts talants, pārāk ilgi sēžot ofisā. Tāpat arī stūrmanim (Dinārs Pilmanis) šīs būs pirmās sacensības, pagaidām ar dokumentiem tiek galā, bet, kā ies kaujas apstākļos, to redzēsim sestdien. Galvenais gūt prieku un pārējais atnāks pats," tā gaidāmās sacensības komentē Oskars Kaņeps-Kalniņš.

Sacensības interesantas padarīs tas, ka dalībniekiem būs jāpierāda sevi gan uz asfalta, gan grants segumiem. Kā minēts iepriekš, tad pieci ātrumposmi (1-4 un 6) tiks veikti Biķernieku trasē, kur pārsvarā būs asfalta segums, savukārt piektais ātrumposms notiks Ropažos uz grants seguma. Jāatzīmē, ka tas notiks netālu no Ropažiem, līdz ar to skatītājiem tas būs ērti pieejams un pat sasniedzams ar kājām. Ātrumposma kartes tiks publicētas sestdien no rīta un būs apskatāmas minirallija mājaslapā.

Starts sestdien Biķernieku trasē tiks dots pulksten 12.20, savukārt pirmās automašīnas finišs plānots ap 17.40. Ar ieejas biļeti varēs apmeklēt ne vien Biķernieku trases tribīnes, bet arī servisa parku, kurā ekipāžas visas dienas garumā viesosies veselas trīs reizes.