'Neste World RX of Latvia': atjaunināts grants segums un 'Project E' auto prezentācija

Uz pasaules rallijkrosa čempionāta devīto posmu "Neste World RX of Latvia" Biķernieku trasē atjaunināts grants segums, kas iepriekšējos gados bija nolietojies. Tāpat šo sacensību ietvaros oficiāli tiks prezentēta elektrisko rallijkrosa automašīnu klase "Project E", kļuva zināms preses konferencē pirms sacensībām.

"World RX" posms Biķernieku trasē notiks 14. un 15. septembrī, un šajās sacensībās piedalīsies abi vadošie braucēji Jānis Baumanis un Reinis Nitišs. Tāpat Eiropas čempionāta ("Euro RX") "SuperCar" klasē piedalīsies arī Jānis Veģeris.

"Arī šogad uz sacensībām izdarīts ir ļoti daudz. Pats galvenais, protams, ir pati trase. Iepriekšējos gados grants segums bija ļoti cietis, tāpēc puse no grants seguma šogad ir uzlikta no jauna," teica Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas valdes priekšsēdētājs Andris Lukstiņš. "Segums būs tieši tāds pats, kā bija, jo tas no sportistiem ir iemantojis labu atzinību. Tagad tas ir salabots un saremontēts. Ir veikti arī citi uzlabojumi, kas varbūt ir mazāk nozīmīgi."

Posma galvenais rīkotājs Raimonds Strokšs, "RA Events" direktors, atzina, ka iepriekšējos gados sacensību rīkošanā paveikts ļoti daudz. Divas reizes "Neste World RX of Latvia" tika atzīts par labāko sezonas posmu, bet pagājušajā gadā sacensības Biķernieku trasē palika otrajā vietā.

"Laikam vienīgais atlikušais ir latvieša uzvara mūsu sacensībās. Vairāk nekā citus gadus, mums ir šāda iespēja, tāpēc turēšu visus īkšķus, lai tas izdotos," sacīja Strokšs. "Darbi norisinās ļoti labi. Trase ir ļoti labi sagatavota. Jāizdara viss, lai šogad mums atkal būtu vislabāk noorganizētais posms pasaules rallijkrosa čempionātā."

"World RX" jūnija otrajā pusē paziņoja par savu elektrisko automašīnu projektu, ko nosauca par "Project E". Jau nākamajā sezonā paredzēts, ka vairākos pasaules čempionāta posmos rallijkrosa mašīnas ar elektrodzinējiem varēs redzēt darbībā. "Project E" tiek attīstīts sadarbībā ar latviešu autosportista Jāņa Baumaņa pārstāvēto STARD komandu.

"Daudz runā par elektrisko rallijkrosu "SuperCar" klasē. Šobrīd ir skaidrs, ka nākamās nedēļas piektdienā Rīgas Motormuzejā notiks "Project E" automašīnas prezentācijas. Ļoti ceru, ka arī sacensību laikā notiks arī paraugbraucieni, kurā varēs redzēt, kā elektriskie auto izskatās un izklausās," sacīja Strokšs.