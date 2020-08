'Neste World RX of Rīga' startēs čempioni Hansens, Kristofersons un Nitišs

Otrdien publiskots "Monster Energy" FIA pasaules rallijkrosa čempionāta piektā un sestā posma "Neste World RX of Rīga" dalībnieku saraksts – divos Pasaules RX posmos startēs 18 piloti, tai skaitā pasaules čempioni rallijkrosā Timijs Hansens (2019) un Johans Kristofersons (2017, 2018), šī brīža Eiropas čempions rallijkrosā "Supercar" klasē Robins Larsons, un latvietis Reinis Nitišs. Tāpat 19. un 20. septembrī CSDD Biķernieku trasē par uzvaru FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta "Supercar" klasē cīnīsies 17 piloti, kā arī vairāki "Projekt E" dalībnieki – kuri trasē dosies ar elektroauto, ziņo organizatori.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

19.-20. septembrī jau piekto gadu notiks "Neste World RX of Rīga", kas pirmo reizi vienā nedēļas nogalē uzņems uzreiz divus "Monster Energy" FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posmus.

"Neste World RX of Rīga" piedalīsies visas sešas Pasaules RX komandas, kas savu dalību izziņoja jau pirms sezonas sākumā – "ALL-INKL.COM Münnich Motorsport" ("Seat Ibiza", piloti Renē Munihs un Timo Šeiders), "GRX Taneco" ("Hyundai i20", piloti Timurs Timerzjanovs un Niklass Gronholms), "Team Hansen" ("Peugeot 208", piloti Timijis Hansens un Kevins Hansens), "UNKORRUPTED" ("Renault Clio", piloti Gērlains Šišerī un Roks Bacuška), "Monster Energy GCK RX Cartel" ("Renault Megane", piloti Andreass Bakeruds un Liams Dorans), kā arī "KYB Team JC" ("Audi S1", pilots Robins Larsons).

Šiem pilotiem visas sezonas gaitā pievienosies arī Johans Kristofersons ("Kristoffersson Motorsport", "Volkswagen Polo"), Antons Marklunds ("GCK Bilstein", "Renault Megane") un Jani Pasonens ("Ferratum Team", "Ford Fiesta"), kuri Pasaules RX posmos startēs individuālajā braucēju ieskaitē.

Tāpat iepriekš nosauktajiem pievienosies arī piloti, kuri startēs atsevišķos Pasaules RX posmos, un kuri 2020. gada sezonā par diviem no tādiem izvēlējušies tieši "Neste World RX of Rīga". Šogad tādi ir trīs – Krisztians Szabo ("Gronholm RX" komandas "Hyundai i20"), Enzo Ide ("Team JC Race Teknik" komandas "Audi S1") un Reinis Nitišs ("ESmotorsport" komandas "Škoda Fabia"), kurš dalību Rīgas sacensībās apstiprināja vien pirms pāris stundām.

"Esmu pateicīgs "ESmotorsport" komandai par iespēju pievienoties šim projektam. Domāju, ka visi zina, ka rallijkross man ir ļoti tuvs sirdij, tādēļ patiess prieks atkal atgriezties pie 600 zirgspēku auto stūres. It īpaši, ja to varēšu darīt savās mājas sacīkstēs, vietējo fanu priekšā. Zinu, ka komanda ir daudz strādājusi ar auto attīstību un tagad tas būs mans uzdevums pārbaudīt paveikto īstos sacīkšu apstākļos. Protams, visas komandas ir spērušas soļus uz priekšu, tādēļ vēlamies novērtēt paveikto, salīdzinot mūsu sniegumu ar pasaules labākajām komandām," pirms starta "Neste World RX of Rīga" izteicies Reinis Nitišs.

Tikmēr neskaidrība šobrīd valda ap iespējamo Jāņa Baumaņu dalību "Neste World RX of Rīga" – dalībnieku sarakstā līdzās "KYB Team JC" komandas pieteikumam nav norādīts pilota vārds. Kā nesen atzinis pats autosportists, joprojām turpinās darbs pie finansējuma nodrošināšanas, lai Baumanis varētu startēt Rīgā, CSDD Biķernieku trasē notiekošajos posmos. Līdz ar to, šobrīd neatbildēts paliek jautājums, vai Jānis Baumanis startēs "Neste World RX of Rīga", vai šajos divos posmos viņu vēlreiz aizstās 2016. gada pasaules rallijkrosa čempions Matiass Ekstroms, vai varbūt Rīgā startēs abi divi autosportisti un uz starta redzēsim kopumā jau četras "Audi S1" automašīnas.

Visi "Neste World RX of Rīgā" skatītāji tiek lūgti pievērst uzmanību veiktajām izmaiņām, kas attiecas uz iepriekšpārdošanā no 2019. gada novembra līdz 2020. gada jūlijam iegādātajām ieejas biļetēm. Precīza informācija atrodama sacensību interneta mājaslapā http://www.rigarx.com/lv/.

"Neste World RX of Rīga" ieejas biļešu tirdzniecība ir atsākta "Biļešu Serviss" kasēs un internetā.

Jaunākā informācija par FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posmu "Neste World RX of Rīga" pieejama sociālo tīklu kontos "Twitter", "Facebook" un "Instagram". Saziņai sociālajos tīklos aicinām izmantot tēmturi #NesteRigaRX, kas ļautu vienuviet apvienot visus veiktos ierakstus par FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posma norisi Rīgā.

Monster Energy FIA pasaules rallijkrosa čempionāta 2020. gada kalendārs:

1. SWECON WORLD RX OF SWEDEN – Zviedrija, Holjes – 22. augusts

2. SWECON WORLD RX OF SWEDEN – Zviedrija, Holjes – 23. augusts

3. CAPITALBOX WORLD RX OF FINLAND – Somija, Kouvola – 29. augusts

4. CAPITALBOX WORLD RX OF FINLAND – Somija, Kouvola – 30. augusts

5. NESTE WORLD RX OF RIGA – Latvija, Rīga – 19. septembris

6. NESTE WORLD RX OF RIGA – Latvija, Rīga – 20. septembris

7. SPA WORLD RX OF BENELUX – Beļģija, Spa – 3./4. oktobris

8. WORLD RX OF PORTUGAL – Portugāle, Montalegre – 10./11. oktobris

9. WORLD RX OF CATALUNYA-BARCELONA – Spānija, Barselona – 17./18. oktobris

10. WORLD RX OF GERMANY – Vācija, Nirburgringa – 12./13. decembris