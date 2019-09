Nitišs pauž sašutumu par tautieša rīcību; Baumanim bijusi apgrūtināta redzamība

Latvijas autosportists Reinis Nitišs nebija apmierināts ar sava tautieša Jāņa Baumaņa rīcību pusfinālā "Neste World RX of Latvia" sacensībās Biķernieku trasē, kad netika viņam garām un zaudēja iespēju pacīnīties par vietu finālā.

Jau vēstīts, ka Nitišs un Baumanis Biķernieku trasē notikušajā pasaules rallijkrosa čempionāta devītajā posmā iekļuva pusfinālā, un abi startēja vienā pusfināla braucienā. Pusfināla pirmajos līkumos pēc nelielas pagrūstīšanās Nitišs iekārtojās ceturtajā vietā, bet Baumanis bija piektais. Tad Nitišs devās džokeraplī, un Baumanis pacēlās uz ceturto vietu, tomēr Reinis drīz vien noķēra Jāni un netika viņam garām. Piektajā aplī Baumanis devās džokerī, pēc kura atkrita līdz sestajai pozīcijai, kurā finišēja mājas posmā. Savukārt Nitišam, visticamāk, cīņa ar Baumani patraucēja pietuvoties trešajā vietā esošajam Timuram Timerzjanovam, un iesaistīties tiešā cīņā par vietu finālā.

"Man bija ātrums, lai iekļūtu finālā, ko pierāda ātrākais apļa laiks otrajā pusfināla braucienā, bet otram latvietim bija cita dienas kārtība un es paliku iesprūdis," savā sociālā tīkla "Twitter" profilā rakstīja Nitišs.

Savukārt Baumanis neslēpa, ka viņam pusfināls bija diezgan sarežģīts, jo viņam mašīnā bija apgrūtināta redzamība.

"Varētu teikt, ka šis bija viens no garākajiem braucieniem kāds ir bijis. Seši apļi pusfinālā bija kā mūžība, jo pamatīgi aizsvīda stikls, līdz ar to gandrīz neko nevarēju redzēt," savam preses dienestam skaidroja Baumanis. "Ap ceturto apli spogulī ieraudzīju Reini, un tad arī viņu palaidu, iebraucot džokerī. Neskatoties uz to, ka sacensības nebija pašas veiksmīgākās, vēlos pateikt milzīgu paldies visiem atbalstītājiem, kas atbalstīja mani gan trasē, gan pie TV ekrāniem. Vēl atlicis posms Dienvidāfrikā, mēģināsim sezonu noslēgt uz pozitīvas nots!"

Jāņa Baumaņa tēvs Andris, kurš strādā arī par braucēja spoteri, skaidroja izvēlēto stratēģiju pusfinālā.

"Ja Reinis būtu apdzinis Timuru, tas būtu mums palīdzējis čempionāta kopvērtējumā. Redzēju, ka Reinis noķēra Jāni piektajā aplī uz finiša līnijas. Uzreiz Jānim pateicu doties džokerī," savam preses dienestam skaidroja Andris Baumanis. "Pirms tam Reinis nebija tik tuvu, lai Jānim būtu jāsaka, lai dod ceļu. Tas ir rallijkross. Mans pilots cīnās par punktiem, man nav jāskatās uz pilotu, kurš nav konkurents. Šai gadījumā bija svarīgi iegūt kādu punktu pār Kristianu Šābo. Katra komanda pati lemj par džokera stratēģiju. Ja reiz Reiņa spoteris zināja, ka var nokļūt tādā situācijā, tad neizvēlējās pareizu stratēģiju. Vēlreiz atkārtoju, ka man ir svarīga sava pilota cīņa, nevis skatīties kas notiek ar citiem pilotiem. Es tiešām neskatījos uz Reini."