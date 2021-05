Reišulis uzvar Eiropas čempionātā motokrosā Ukrainā

Pagājušajā nedēļas nogalē, 8. un 9. maijā Ukrainas pilsētā Koveļā aizvadīts pirmais Eiropas čempionāta posms MX65 un MX85 cc klasēm motokrosā. Šajā posmā visaugstākos panākumus guva Jānis Mārtiņš Reišulis no "KTM Motofavorīts" komandas, kurš savā klasē izcīnīja pirmo vietu, informēja Latvijas Motosporta federācija.

Eiropas čempionāta pirmajā posmā MX85 cc klasē kopā startēja 25 braucēji, četri no tiem bija latviešu sportisti. Jānis Mārtiņš Reišulis (KTM Motofavorīts), kurš bija visātrākais savā klasē un kāpa uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena, stāsta, ka sacensības ļoti patika. "Zināju, ka esmu labā formā un varēšu uzrādīt labu rezultātu. Vienīgi sacensību dienā, brīvā treniņa laikā pievīla motocikls un nesanāca iepazīt trasi, bet kopā ar treneri Robertu Justu izstaigājām un izanalizējām to. Abos braucienos izdevās uzvarēt startus un braucienu sākt, kā līderim. Pirmajos apļos "atrāvos" no konkurentiem un brauciena laikā kontrolēju situāciju. Trase bija ļoti interesanta, katrā braucienā tā bija savādāka. Vienreiz lieli dubļi, otrreiz izkaltusi un ar "špūrēm"," teica Reišulis. Emocijas jaunajam sportistam ir pacilājošas, jo viņš redz, ka kopā ar treneri un komandu strādā pareizā virzienā.

MX 85cc klasē Jēkabs Kubuliņš (K.Serģa Motoklubs) ieguva divpadsmito vietu, Emīls Solovjevs (privāti) astoņpadsmito, bet Markusam Kokinam (MX Moduls) fināla braucienā piedzīvotā kritiena dēļ, nācās izstāties.

Šo posmu no Latvijas pārstāvēja arī trīs MX65 cc klases braucēji, kuri guva labus rezultātus. Pirmajā braucienā Toms Dankerts (AMK Bieriņi) finišēja sestais un otrajā braucienā trešais, kā rezultātā izcīnīja piekto vietu. Jēkabs Hudolejs (K. Serģa Motoklubs) palika septītais, bet Denijs Bogdānovs (Camk Latgale) trīspadsmitais. Jāpiebilst, ka Jēkabam Hudolejam un Denijam Bogdānovam šis bija pirmais Eiropas čempionāts motokrosā. Kopā šajā klasē startēja 17 jaunieši.

Atgādinām, ka Eiropas čempionāts MX65 un MX85 cc klasēm motokrosā ir sadalīts četrās Eiropas zonās – Dienvidaustrumu, Dienvidrietumu, Ziemeļrietumu un Ziemeļaustrumu.

Mūsu MX65 un MX85 cc klases braucēji pārstāv Ziemeļaustrumu zonu, kurā ietilpst – Latvija, Lietuva, Igauija, Ukraina, Krievija, Baltkrievija un Polija.

No šīm četrām zonām katrā klasē MX65 un MX85 TOP 8 dosies uz finālu, kurš šogad septembra vidū norisināsies Riola Sardo, Itālijā.