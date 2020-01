Saincs pārņem Dakaras rallijreida līderpozīciju; neveiksmīga diena KTM braucējiem

"X-raid Mini" komandas pieredzējušais pilots Karloss Saincs seniors pēc 427 kilometru garā trešā posma kļuvis par Dakaras rallijreida līderi, bet motociklu klasē lieliska diena bija "Honda" braucējiem, kas aiz sevis atstāja KTM pārstāvjus.

Saūda Arābijā notiekošajā Dakaras rallijreida trīs aizvadītajos posmos uzvaras izcīnījuši trīs dažādi braucēji ar "Mini" automašīnām. Trešo posmu Saincs veica trīs stundās 48 minūtēs un vienā sekundē (3:48:01), par trīs minūtēm un 31 sekundi apsteidzot "Toyota" braucēju Naseru Al-Atiju. Abi ir līderi arī kopvērtējumā pēc trim posmiem, un Sainca pārsvars pieaudzis līdz nepilnām piecām minūtēm (4:55).

Konkurētspējīgu rezultātu uzrādīja arī bijušais F-1 pilots Fernando Alonso, kurš vakardienas neveiksmes finišu kopā ar Nani Romu sasniedza piektajā vietā. Kopvērtējumā spānis gan atrodam vien 32. pozīcijā.

Trešais posms ne tik veiksmīgs bija lietuviešiem – Benedikts Vakars finišēja 16. vietā (+26:57), bet pirmā posma uzvarētājs Vaidotis Žala bija tikai 32. vietā, līderim zaudējot gandrīz stundu (+56:21). Žala kopvērtējumā ir 10. vietā (+59:59), bet Vanags ar savu "Toyota" mašīnu ierindojas 14. pozīcijā (1:10:36).

Smagu avāriju piedzīvoja vietējais braucējs Halids Al Kasimi, kurš pēc diviem posmiem bija septītajā vietā. Viņš avārijā pēc posma 298. kilometra pamatīgi sabojāja savu "Peogeot" mašīnu. Viņš un viņa līdzbraucējs ļoti nopietnas traumas neguva, taču nogādāti pie mediķiem pārbaužu veikšanai.

#Dakar2020 is over for @khalidbinfaisal after a crash at km 298 😥

Both him and his co-driver Xavier Panseri were conscious and up on their feet when the medical team attended them.

+ info ➡️ https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/H0AqFbWpTY