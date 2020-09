Strokšs uzteic paveikto darbu rallijkrosa posmos, taču pietrūcis skatītāju atbalsta

Covid-19 radītās pandēmijas apstākļos noorganizēt divus pasaules čempionāta rallijkrosā posmus nav bijis vienkārši, taču nepiepildītu sajūtu atstājis nelielais līdzjutēju skaits, teica organizators no "RA Events" komandas Raimonds Strokšs (attēlā).

Jau ziņots, ka sestdien pasaules čempionātā rallijkrosā "SuperCar" ieskaitē piektajā posmā uzvaru svinēja zviedrs Juhans Kristofešsons, bet dienu vēlāk ātrākais bija viņa tautietis Matīass Ēkstrems. Reinis Nitišs sestdien kopvērtējumā ierindojās 11. vietā, bet sestajā etapā, kas tika aizvadīts svētdien, palika soli aiz pusfināla – 13. pozīcija.

Tikmēr jaunizveidotajā elektroautomobiļu klasē "Projekt E" Jānis Baumanis debitēja ar otro vietu. Ātrākais bija francūzis Sirils Reimons.

Pasaules čempionāta rallijkrosā posmi pirms Covid-19 radītās pandēmijas ierasti notika divās dienās. Pirmajā sportisti aizvadīja kvalifikācijas braucienus, bet otrajā jau cīnījās par iekļūšanu finālā un uzvaru. Aizvadītajā nedēļas nogalē Biķernieku trasē bija vērojama cita programma, jo Covid-19 apstākļos viens etaps tiek aizvadīts vienā dienā.

Rīgā vairāku iemeslu dēļ bija rallijkrosa svētki. Pirmkārt, šis bija pirmais rallijkrosa posms pasaules čempionāta apritē, kuru klātienē šosezon varēja vērot skatītāji, otrkārt, abos etapos "SuperCar" klasē pirmo reizi šosezon brauca latvietis Reinis Nitisš, bet, treškārt, jaunizveidotajā "Projekt E" klasē ar lielisku sniegumu debijas reizē priecēja Baumanis.

"Sajūtas ir divējādas... No vienas puses ir divi uzvarētāji un bija divas globālas tiešraides, kas veidoja diezgan apjomīgu reklāmu Biķernieku trasei, Rīgai un visai Latvijai, bet no otras puses, sajūtu līmenī pietrūka fani - skaļums, viņu iesaiste," aizvadītajās sacensībās atskatās Strokšs. "Protams, priecājamies, ka tribīnēs varējām pulcēt kaut kādu skaitu cilvēku."

"Pats sev un kolēģiem akcentēju pašu galveno – sacensības notika."

Rīgā notikušie posmi jau iepriekš no rallijkrosa amatpersonām izpelnījušies augstāko novērtējumu, saņemot trīs vislabāk noorganizētā etapa balvas. Vai to izdosies iegūt arī šogad, vēl ir atklāts jautājums, taču aizvadītās nedēļas notikumi Biķernieku trasē vislabāko iespaidu atstājuši arī šogad.

"Visi bija noilgojušies pēc skatītājiem, jo iepriekšējie četri posmi notika bez to līdzdalības. Viņi [galvenās amatpersona] bija patīkami pārsteigti, cik labi visu izdevies noorganizēt, ņemot vērā Covid-19 situāciju," par pirmajām atsauksmēm no pasaules čempionāta rīkotājkompānijas IMG un Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) stāsta Strokšs. "Jau dodoties mājup, amatpersonas teica, ka ir izbrīnītas par to, ka katru gadu atbraucot, kaut ko ir izdevies paveikt vēl labāk. Visi cer atgriezties!"

Pasaules čempionāts rallijkrosā Latvijā bija īstenojams, ievērojot striktus drošības protokolus. Sacensību organizatori "RA Events" pasākuma laikā bija spiesti ievērot Latvijas Republikā noteiktos ierobežojumus un pašu izstrādātos noteikumus, kā arī IMG prasības un FIA izstrādāto veselības protokolu. Sacensību norises vietā iepriekš minētās prasības palīdzēja īstenot, šogad Liepājas rallijā gūtā pieredze.

"Arī mediji nebija pirmajos posmos, tāpēc ikviens bija izsalcis pēc darba, kā rezultātā atļāvās dažas darbības trasē, par ko ātri vien atgādinājām, un viss bija kārtībā," mediju darba specifiku un ierobežojumus rallijkrosa laikā skaidro organizators.

"Noteikti palīdzēja tas, ka Liepājas rallijā šim jau bijām izgājuši cauri. Jau bija izveidota sistēma, kas pārbaudīta dabā. Rallijkrosā veicām aptuveni 700 testus, jo dalībnieki bija no vairākām valstīm. Atšķirībā no rallija šajās sacensībās pozitīvu Covid-19 testu nebija."

Teju vai sanitāros apstākļos sacensības noritēja tāpēc, ka organizatori iepriekš jau bija izveidojuši divus "burbuļus". "Atklātajā burbulī" uzturējās skatītāji, bet "slēgtajā burbulī" uzturējās mediju pārstāvji, sportisti un apkalpojošais personāls. Tieši šī pieeja ļāvusi novērst "slēgtajā burbulī" esošo personu mijietekmi ar apkārtējo vidi.

"Visas iesaistītās puses uz noteikumiem atbildēja adekvāti. Braucēji un apkalpojošais personāls "nečīkštēja" par striktajām prasībām, bet skatītāji tribīnēs ievēroja distanci un nesēdās vietās, kur tas bija aizliegts. Nepieciešamības gadījumā līdzjutēji arī spēja pierādīt, ka ir no vienas mājsaimniecības," skaidro Strokšs.

Organizators arī atklāja, ka komandas, kas nolēma Rīgā uzturēties ilgāk par 5-7 dienām, veica atkārtotus Covid-19 testus. Viena no tām bija brāļu Hansenu pārstāvētā vienība.

Lai arī gala atskaites vēl nav apkopotas, Strokšs lēsa, ka vienu posmu Biķernieku trasē apmeklēja ne vairāk kā 3000 cilvēki, kas publiskos pasākumos pie noteiktas kvadratūras, ir iespējams. Viņš neslēpa, ka rallijkross "mīnusos" noteikti nav, bet ienākumi no pārdotajām biļetēm būs diametrāli atšķirīgi, salīdzinot ar citiem gadiem. Šo situāciju arī neuzlaboja Latvijas valdības pieņemtais lēmums, ievietot Lietuvu un Igauniju "sarkano valstu" sarakstā.

"Starpība ar citiem gadiem pārdoto biļešu ziņā ir liela. Nepalīdzēja arī kaimiņvalstu iekļaušana "sarkano valstu" sarakstā, jo vienā brīdī igauņi biļetes pērk, bet jau nākamajā atgriež. Mēs gan nesūrojāmies un turpinājām savu darbu, nedomājot kā varēja būt," norāda Strokšs, neslēpjot, ka ar biļešu atgriešanu saistītie jautājumi turpinās vēl šobrīd.

Salīdzinot ar citiem gadiem, noslēguma ieskaitēm Covid-19 dēļ nav jāpievieno vēl viens kalns dokumentu. Papildu formalitātes ir jākārto, tomēr ne pārlieku lielas. Tāpat Strokšs atklāja, ka līgums par nākamā gada posmu rīkošanu nav parakstīts un šajā sakarā būs jādodas pie Rīgas Domes jaunās vadības, ar ko kopā arī tiks vērtēta pasākuma nepieciešamība Latvijā.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ar 166 punktiem ir Kristofešsons, 149 punktus iekrājis Ēkstrems, bet tālāk ar 117 punktiem ir Niklass Grenholms. Nitišs šajā nedēļas nogalē nopelnīja 12 punktus, kas viņam dod 18. vietu.

Pēc Latvijas posmiem sezonas turpinājumā paredzēti etapi Spānijā, Beļģijā un Vācijā. Pirms Beļģijas posma vienām sacensībām bija jānotiek Portugālē, bet Covid-19 radītās pandēmijas dēļ etaps tika atcelts.