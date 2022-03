Šūmahers piedzīvo smagu avāriju F-1 Saūda Arābijas posma kvalifikācijā

F-1 Saūda Arābijas posma kvalifikācijā sestdien smagu avāriju piedzīvoja "Haas" komandas pilots Miks Šūmahers.

Šūmahera pārstāvētā komanda neilgi pēc avārijas ziņoja, ka pilots ir pie samaņas, izkāpis no mašīnas un šobrīd ir ceļā uz medicīnas centru, lai varētu veikt tālākas pārbaudes.

We've heard that Mick is conscious, out of the car and currently on his way to the medical centre. #HaasF1 #SaudiArabianGP #Quali — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022

Aptuveni pusstundu vēlāk "Haas" komandas vadītājs Ginters Štainers intervijā ar britu televīzijas kanālu "Sky Sports" atklāja, ka Šūmahers neesot piedzīvojis smagas traumas, bet sportists esot nogādāts slimnīcā, lai tur veiktu papildu pārbaudes un pārliecinātos, ka sportista veselībai draudu nav. To apstiprināja arī komanda.

UPDATE: Mick is physically in a good condition but will be flown by helicopter to hospital for further precautionary check-ups. #HaasF1 #SaudiArabianGP — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022

Vācijas autosportists avāriju piedzīvoja otrajā kvalifikācijas sesijā. Vienā no trases ātrākajiem "S-veida" pagriezieniem Šūmahers uzbrauca uz trases apmales, zaudēja kontroli pār bolīdu un sāniski ietriecās sienā. Televīzijas translācijā tika ziņots, ka avārijas brīdī Šūmahera vadītās formulas ātrums bijis aptuveni 273 kilometri stundā.

Mick Schumacher crash few moments ago , hope he is okay 🙏 F1 medical team fast to respond pic.twitter.com/4UUF3XJ5Ct — SA Raptors fan 🇿🇦 (@NickBurnerNurse) March 26, 2022



Šūmahera vadītā mašīna trieciena dēļ bija teju pilnībā sadragāta - visvairāk cieta bolīda aizmugurējā daļa. Trieciens bija tik spēcīgs un ātrums tik liels, ka Šūmahera formula pēc sadursmes brīža vēl slīdēja uz priekšu vairākus metrus un apstājās krietni pēc punkta, kurā notika formulas kontakts ar sienu.

"Haas" formula pēc šīs avārijas sadalījās divās daļās, kad trases darbinieki to cēla uz evakuatora, apliecinot, cik liels bija trieciens. Televīzijas translācijā ilgu laiku nerādīja šīs avārijas atkārtojumu. Ar savu pirmo mēģinājumu Šūmahers uzrādīja pagaidu devīto ātrāko rezultātu.



Trases darbiniekiem vajadzēja diezgan ilgu laiku, lai sakārtotu trases apmali un nodrošinātu drošu kvalifikācijas turpināšanu.

Savukārt pirmo kvalifikācijas kārtu pirmo reizi kopš 2017. gada Brazīlijas posma nepārvarēja septiņkārtējais pasaules čempions Lūiss Hamiltons no "Mercedes" vienības. Savukārt viņa jaunais komandas biedrs Džordžs Rasels droši sasniedza otro kārtu.

Mazāk nopietnu avāriju piedzīvoja arī Nikolass Latifi no "Williams", bet Juki Cunoda no "AlphaTauri" neuzrādīja rezultātu tehnisku problēmu dēļ.