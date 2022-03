TCR klases sacensības Baltijas autošosejas čempionātā arī 2022. gadā

Baltijas autošosejas čempionāta (BaTCC) rīkotāji pagarinājuši līgumsaistības ar starptautiskā salonautomašīnu seriāla TCR rīkotājiem "World Sporting Consulting" par klases čempionāta rīkošanu Baltijas valstīs arī 2022. gadā. Pirmais sacensību posms paredzēts jau 30. aprīlī Biķernieku trasē.

Tieši ar TCR klases automašīnām tiek izcīnīts viens no retajiem FIA pasaules čempiona tituliem – jau vairākus gadus pasaules labākais salonautomašīnu pilots tiek noteikts FIA "World Touring Car Cup" seriālā ar sacensību posmiem visā pasaulē. TCR automašīnas ir ļoti populāras arī vairākos reģionālos un nacionālos čempionātos viscaur pasaulē. Kopumā jau saražotas vairāk nekā 1000 klases automašīnas no "Audi", VW, "Cupra", "Honda", "Hyundai", "Alfa Romeo", "Opel" un citiem ražotājiem.

"TCR ir Baltijas karaliskā klase – tās ir augstākā līmeņa rūpnīcā sagatavotas automašīnas, kas trasē ir ļoti ātras un pieprasa no pilota vislielāko koncentrāciju un precizitāti. Tāpēc esam priecīgi turpināt šīs klases attīstību Latvijā un Baltijas valstīs. Interese par šīm automašīnām ir liela gan no jauno kartingistu puses, gan pieredzējušākiem pilotiem, kas ar šo pašu automašīnu var startēt jebkur Eiropā gan sprinta, gan izturības sacensībās, un mūsu čempionāts tam ir lieliska starta platforma," saka Andis Meilands, Baltijas autošosejas čempionāta rīkotājs.

2021. gada sezonā uz starta sešu stundu izturības sacīkstēs stājās 10 TCR klases automašīnas no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas, par čempioniem kļūstot "Noker Racing Team" no Lietuvas, bet sprinta sacensībās par čempionu kļuva latvietis Valters Zviedris no "LV Racing" komandas ar "Audi RS3 LMS TCR" automašīnu. Uz 2022. gadu ir iegādātas arī jaunas "Honda" un "Hyundai" automašīnas.

TCR ir autoražotāju būvētas priekšpiedziņas automašīnas par pamatu ņemot 4 vai 5 durvju ielas automašīnu. Sacīkšu specifikācijā automašīnas ir aprīkotas ar 1,6-2,0 litru turbo dzinējiem, kas attīsta 340-350 ZS lielu jaudu. Automobilis ir aprīkots ar sporta amortizatoriem, bremzēm, sekvenciālo ātrumkārbu un uzlabotiem aerodinamikas risinājumiem.

Baltijas autošosejas čempionāta TCR klases 2022. gada sezonas kalendārs:

1. Rīga, Biķernieki, 30. aprīlis – 1. maijs

2. Somija, "Botniaring", 11-12. jūnijs

3. Pērnava, "Porschering", 13-14. augusts

4. Rīga, Biķernieki, 24-25. septembris.