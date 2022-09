Tomass Štolcermanis izcīna septīto vietu pasaules kartinga čempionātā

Latvijas talantīgais autosportists Tomass Štolcermanis 90 braucēju konkurencē aizvadītajā nedēļas nogalē Itālijas pilsētā Sarno izcīnīja septīto vietu FIA Pasaules kartinga čempionāta prestižākajā OK klasē, informēja sportista pārstāvji.

Pasaules čempionāts risinājās 59. reizi. Tomass Štolcermanis, kurš otro sezonu pārstāv "Energy Corse" komandu, treniņbraucienos uzrādīja 17. ātrāko laiku. Kvalifikācijas braucienos piektdien un sestdien latvietis summā ierindojās astotajā vietā, savos braucienos vienreiz finišējot otrajā, divreiz ceturtajā un divreiz – sestajā vietā.

Svētdien B grupas priekšbraucienā jeb superhītā Štolcermanim izdevās ierindoties augstajā otrajā pozīcijā, bet summā viņš uzrādīja septīto rezultātu. Sekoja izšķirošais finālbrauciens, kurā piedalījās vairāk par 30 braucējiem. Ļoti spēcīgā konkurencē Štolcermanis finišēja septītajā pozīcijā.

Brauciena laikā latvietis aizcīnījās līdz trešajai pozīcijai, tomēr 2021. gada pasaules čempions Tuka Taponens zaudēto vietu atkaroja, Štolcermanim pēc tam pazaudējot lielisko ritmu. Turpinājumā konkurenti viņu atbīdīja līdz devītajai vietai, bet pēc sodu sadales latvietis ieņēma septīto vietu.

Par pasaules čempionu OK klasē kļuva Brazīlijas sportists Mateušs Morgato no "DPK Racing" komandas, uzrādot laiku 18 minūtes un 25,914 sekundes. Taponens ("Tony Kart") viņam zaudēja 2,285 sekundes, bet trešais finišēja zviedrs Oskars Pedersens no "Ward Racing". Štolcermanis uzvarētājam zaudēja 9,418 sekundes.

"Pirmā sezona OK klasē, startējot kopā ar ļoti pieredzējušiem un augstākā līmeņa braucējiem, izdevās salīdzinoši laba. Varēju un gribēju labāk, jo mūsu vieta nav septītā, mūsu vieta ir "Top 3" ar manu nereālo ātrumu," teica Tomass Štolcermanis. "Viss notiek, kā jānotiek. Iespējams, vēl nebiju gatavs nobraukt labāk. Pēc šīm sacensībām būs pārrunas un uzlabojumi – ar laiku skanēs arī Latvijas himna! Mega liels paldies visiem cilvēkiem, kuri sekoja līdzi un turēja īkšķus par mani."

Nellija Štolcermane, runājot par dēla veikumu, sacīja, ka Tomass kļuva par pirmo latvieti FIA pasaules čempionātā OK klasē, kurā sacenšas braucēji no 15 gadu vecuma – un tālāk bez ierobežojumiem. "Neliela kļūda var maksāt vairākas vietas, jo visi iet bampers pie bampera. Tomass finišēja devītajā vietā, bet tā kā priekšā braucošie saņēma soda sekundes par iespiestu bamperi, oficiālajos FIA Pasaules čempionāta rezultātos ieguva septīto vietu. Tas ir liels sasniegums Latvijai," viņa uzsvēra.

Pirms gada Štolcermanis kļuva par pirmo latvieti, kurš sacentās CIK-FIA Pasaules kausā junioriem OK Junior klasē (13-14 gadus veci braucēji). Kampiljo trasē Spānijā viņš ierindojās piektajā vietā, bet par čempionu kļuva Kīns Nakamura-Berta. Japānis pirmo vietu ieguva pēc piecu sekunžu soda piešķiršanas britu sportistam Fredijam Sleiteram.

Divus mēnešus vēlāk, 2021. gada 18. decembrī, Štolcermanis kļuva par uzvarētāju "Rotax Max Challenge Grand Finals" sacensībās Bahreinā, paliekot nepārspēts "Junior MAX" finālbraucienā. Aiz latvieša finišēja Nīderlandes braucējs Džeidens Tīns un Beļģijas pārstāvis Kajs Rillaerts.