'Toyota Gazoo Racing' savam sastāvam pievieno vēl vienu WRC uzvarētāju

"Toyota Gazoo Racing" komanda savu sastāvu 2022. gada pasaules rallija čempionātam (WRC) papildinājusi ar vēl vienu pieredzējušu ekipāžu.

Pieredzējušajiem Sebastjenam Ožjēram, Elfinam Evansam un jaunajam Kallem Rovanperam nākamsezon pievienosies vēl viens soms - Esapeka Lapi, kurš "Toyota Gazoo Racing" pārstāvēja tās debijas sezonā WRC 2017. gadā un brauca tajā arī nākamajā gadā.

"Ir ļoti patīkami atgriezties "Toyota Gazoo Racing" komanda. Sajūta, ka atgriezies mājās. Man ir labas atmiņas par to, un ir patīkami atkal strādāt kopā ar cilvēkiem no tā Somijas rallija," saka Esapeka Lapi. "Tiklīdz iesēdos "Toyota", sajutu, ka šī ir mana mašīna. Protams, nākamgad mums būs cits auto un, lai arī ar to vēl neesmu braucis, šķiet, ka jauno tehnisko noteikumu dēļ tas būs ļoti atšķirīgs. Būs interesanti tajā visā piedalīties."

2019. gadā Lapi pārstāvēja "Citroen" rūpnīcas komandu, bet pēc franču autoražotāju aiziešanas no WRC pievienojās "M-Sport" komandai. Kā ziņojām, "M-Sport" komandai soma vietā uz nākamajiem diviem gadiem pievienojies īrs Kreigs Brīns, kurš aizstāj Lapi.

30 gadus vecais somu pilots ir izcīnījis Eiropas rallija čempiona titulu (2014. gadā), Āzijas-Klusā okeāna čempionāta vicečempiona godu (2013. gadā), bet 2016. gadā ieguva WRC-2 čempiona titulu.

2014. gadā, kad Lapi ieguva ERČ čempiona titulu, viņš izcīnīja trīs posmu uzvaras un viena no tām bija Latvijā, "Rally Liepāja-Ventspils".

WRC pagaidām viņa kontā ir tikai viena posma uzvara - Somijas rallijā 2017. gadā.

Esapekas Lapi stūrmanis ir viņa tautietis Janne Ferms.