Uzsākta 'Ferratum World RX of Rīga-Latvia' biļešu tirdzniecība

No ceturtdienas, 2. jūnija, pieejamas FIA pasaules rallijkrosa čempionāta dubultposma "Ferratum World RX of Rīga-Latvia" ieejas biļetes. Skatītāju ērtībām šogad būs izveidotas kopumā septiņas dažādu kategoriju skatu zonas, informēja organizatori.

Visas ieejas biļetes paredzētas abām sacensību dienām, un tirdzniecības sākumperiodā tās pieejamas par īpašu, samazinātu cenu, sākot no 15,00 eiro. "World RX" dubultposma 'Ferratum World RX of Rīga-Latvia" norise paredzēta 3. un 4. septembrī Rīgā, CSDD Biķernieku trasē, kur vienlaicīgi notiks arī FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta posms RX1 ieskaites klasē, kurā šogad startē latvietis Jānis Baumanis.

"Ferratum World RX of Rīga-Latvia" ieejas biļetes paredzētas abām sacensību dienām un, uzsākot biļešu tirdzniecību, līdz 3. jūlijam, tām noteikta īpaša, samazināta cena. Bet, sākot ar 4. jūliju, ieejas biļešu cena tiks paaugstināta, tai paliekot nemainīgai līdz pat sacensību norises dienām 3. un 4. septembrī.

Šogad Rīga vēlreiz uzņems FIA pasaules rallijkrosa čempionātu – bet nu jau pilnīgi citādā formātā – jo pasaules ātrākie rallijkrosa piloti par uzvaru sacentīsies ar elektroautomašīnām! Būtiski, ka arī šogad CSDD Biķernieku trase uzņems pasaules čempionāta rallijkrosā dubultposmu, kas skatītājiem nozīmē divreiz vairāk kvalifikācijas braucienu un divreiz vairāk finālu. Un vēl – Biķerniekos uz starta līnijas stāsies arī RX2e sacensību dalībnieki, kuri startēs ar pilnīgi identiskiem elektroauto, uzvarētāja noskaidrošanu uzticot katra braucēja prasmēm un taktikai.

"Ferratum World RX of Rīga-Latvia" skatītāju ērtībām šogad paredzētas kopumā septiņas dažādas skatu zonas – gan tribīnes, gan stāvvietas, gan paaugstināta servisa VIP zona. Skatu zonām tiks izmantotas gan CSDD Biķernieku trases pastāvīgās (tribīnes A un D), gan pagaidu tribīnes, kas tiks izvietotas pie trases pirmā līkuma (tribīne B), pie trases lielā tramplīna (tribīne C) un pie trases unikālākā posma – paralēlajiem tramplīniem (tribīne E). Tikmēr stāvvietu zona (ST) šogad izvietota īpaši plašā teritorijā un pilnībā aptvers trases grants sekciju. Tikmēr VIP zonas tribīne būs izveidota starta / finiša taisnes galā, līdzās trases pirmajam līkumam.

Skatītājiem atgādinām, ka ieejas biļešu skaits visos sektoros un visās cenu kategorijās ir ierobežots.

"Ir patīkami uzsākt ieejas biļešu tirdzniecību, kad skatītāju zonu izvietojumu varējām plānot tā, lai rallijkrosa sacensības būtu iespējams vērot iespējami plašākam skatītāju lokam, aicinot uz Latviju viesus no ārvalstīm, un sacensību vērošanai piedāvājot vairākas skatu zonas. Un vēl viena iepriecinoša ziņa visiem "Ferratum World RX of Rīga-Latvia" skatītājiem – dalībnieku parks šogad būs pilnībā atvērts un pieejams visiem mūsu sacensību apmeklētājiem," pauda "RA Events" direktors Raimonds Strokšs. "Prieks, ka pēc ilgāka laika mūsu sacensību plānojumā izdevies atgriezt C tribīni, un skatītājiem jau vēlreiz būs iespēja vērot kā jaudīgās pasaules rallijkrosa automašīnas veic šo visnotaļ sarežģīto mūsu trases grants daļu – lielo tramplīnu un tam sekojošo 180-grādu līkumu. Tāpat skatītājiem vēlos atgādināt, ka ieejas biļetes ir paredzētas abām sacensību dienām, ļaujot pilnībā izbaudīt burvību un adrenalīnu, ko sniedz "World RX" notikumi trasē."

FIA pasaules rallijkrosa čempionāta kalendārs

1.posms 2.-3. jūlijs Cooper Tires World RX of Sweden Holjesa, Zviedrija

2.posms 30.-31. jūlijs World RX of Germany Nirburgringa, Vācija

3.posms 13.-14. augusts Ramudden World RX of Norway Hella, Norvēģija

4.posms 3. septembris Ferratum World RX of Rīga Rīga, Latvija

5.posms 4. septembris Ferratum World RX of Rīga Rīga, Latvija

6.posms 17.septembris Lusorecursos World RX of Portugal Montalegre, Portugāle

7.posms 18.septembris Lusorecursos World RX of Portugal Montalegre, Portugāle

8.posms 8.oktobris Benelux World RX of Spa-Francorchamps Spā-Frankošampa, Beļģija

9.posms 9.oktobris Benelux World RX of Spa-Francorchamps Spā-Frankošampa, Beļģija

10.posms Tiks precizēts ---