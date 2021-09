Verstapenam par avārijas izraisīšanu piemēro trīs starta vietu sodu

"Red Bull" nīderlandiešu pilots Makss Verstapens par avārijas izraisīšanu svētdienas Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta posmā saņēmis trīs starta vietu sodu nākamajās sacīkstēs, lēmuši tiesneši.

Jau ziņots, ka "McLaren" austrāliešu pilots Daniels Rikjardo svētdien Moncas trasē izcīnīja uzvaru F-1 sezonas 14. posma – Itālijas "Grand Prix" – sacīkstēs, kamēr izstāšanos pēc savstarpējas sadursmes piedzīvoja abi vadošie braucēji Verstapens un Lūiss Hamiltons.

Verstapena nedienas sākās 23. aplī, kad viņš devās boksos, kur allaž veiklā "Red Bull" komanda šoreiz viņu apkalpoja vien 11,1 sekundē. Trīs apļus vēlāk, no boksu celiņa izbraucot Hamiltonam, nīderlandietis centās pabraukt garām savam sāncensim, taču pēc riepu saskaršanās viņa vadītais auto uzkrita virsū "Mercedes" bolīdam. Abi spēkrati izslīdēja no trases un palika malā.

Tiesneši konstatējuši, ka Verstapens pārāk vēlu centies ieņemt pozīciju, kurā viņam būtu iespējams iegūt brīvu vietu trasē, tāpēc sadursmē vainīgs ir lielākoties viņš.

Verstapenam piemērots trīs starta vietu sods nākamajā posmā jeb Krievijas "Grand Prix", kas norisināsies pēc divām nedēļām. Lēmumu iespējams pārsūdzēt.

Pēc 14 posmiem un divām sprinta sacensībām sestdien kopvērtējuma līderis ar 226,5 punktiem ir Verstapens, kurš par pieciem punktiem apsteidz Hamiltonu.

