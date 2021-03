Verstapens F-1 sezonas pirmajā kvalifikācijā pieveic abus 'Mercedes' pilotus

Nīderlandes autosportists Makss Verstapens no "Red Bull" komandas sestdien F-1 sezonas pirmajā posmā Bahreinā izcīnīja uzvaru kvalifikācijā, nodrošinot sev pirmo starta vietu svētdien gaidāmajās sacensībās.

Verstapens savā pēdējā kvalifikācijas aplī par 0,388 sekundēm apsteidza septiņkārtējo pasaules čempionu Lūisu Hamiltonu, bet trešo rezultātu uzrādīja otrs "Mercedes" komandas pilots Valteri Botass (+0,589).

Otram "Red Bull" pilotam Serhio Peresam debija jaunajā komandā neizdevās veiksmīga, jo viņš nepārvarēja kvalifikācijas otro kārtu un sacensības uzsāks no 11. pozīcijas.

Ceturtais ātrākais rezultāts bija "Ferrari" pilotam Šarlam Leklēram no "Ferrari", bet aiz viņa ierindojās "AlphaTauri" pilots Pjērs Gaslī. Nākamās divas vietas ieņēma "McLaren" piloti Daniels Rikjardo un Lendo Noriss, Karloss Sainss no "Ferrari" ieņēma astoto vietu, bet Fernando Alonso savu atgriešanos F-1 sāka ar devīto vietu kvalifikācijā.

"Aston Martin" pilots Lenss Strols noslēdza TOP 10, bet viņa komandas biedrs, četrkārtējais pasaules čempions Sebastjans Fetels pirmajā kvalifikācijas kārtā saskārās ar dzeltenajiem karogiem trasē, kas viņam neļāva veikt "tīru" lidojošo apli. Tāpēc pirmās sacīkstes jaunajā komandā viņš sāks no 18. vietas.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING ⏱️

A dream weekend continues for @Max33Verstappen as he powers to pole 🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/g9UABr1EK2