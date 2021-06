Verstapens pārliecinoši uzvar Austrijā un palielina pārsvaru kopvērtējumā

Nīderlandes pilots Makss Verstapens no "Red Bull" komandas svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sezonas astotajā posmā - Štīrijas "Grand Prix".

Verstapens izcīnīja savu ceturto uzvaru sezonā un 14. karjerā. Nīderlandietis pirmo reizi karjerā uzvarējis divos posmos pēc kārtas.

Verstapens sacīksti sāka no "pole-postion" un vadības grožus neatdeva visa brauciena laikā. Vairāk nekā pusminūti atpalika "Mercdes" pilots Lūiss Hamiltons, kurš pāris apļus pirms finiša devās boksos, lai ar svaigām riepām uzrādītu ātrāko apļa laiku, kas dod papildu punktu kopvērtējumā.

Trešais finišēja Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass. Hamiltons un "Mercedes" komanda pie uzvarām nav tikusi četros posmos pēc kārtas.

Aiz pirmā trijnieka palika Verstapena kolēģis Serhio Peress, tālāk sekoja Lendo Noriss ("McLaren"), Karloss Sainss juniors, Šarls Leklērs (abi - "Ferrari"), Lenss Strols ("Aston Martin"), Fernando Alonso ("Alpine") un kā pēdējais pie punkta tika Juki Cunoda ("AlphaTauri").

