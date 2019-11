"Delfi" sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju piedāvā ātruma un piedzīvojumu raidījuma "Ātruma cilts" jaunāko sēriju. Šoreiz viesos ir rallija sacīkšu rīkotājs Raimonds Strokšs, kurš ļāvās atpūtai no autosporta un iemēģināja spēkus jaunā izaicinājumā – ceļojumā uz Nepālu. Tāpat raidījuma uzmanības centrā arī gada gaidītākā filma autosporta nozarē – "Lemāna-66: Lielais izaicinājums".

Pauls Timrots uz sarunu ir aicinājis Raimondu Strokšu. Viņš nupat atgriezies no Nepālas, kur vairāku nedēļu garumā iepazina apkārtni un devās arī kāpienā uz Himalaju kalniem. Turklāt maršrutam izvēlēta nevis tūristu, bet gan viena no grūtākajām takām. Pauls ar Raimondu apspriedīs, kas mudināja doties uz Nepālu, kādas atmiņas Raimonds atvedis no izaicinošā ceļojuma un kādi ir ieteikumi visiem, kuri plāno pirmo reizi doties kalnu pārgājienā.

Pauls neslēpj – viņam "niez nagi" uzzināt arī par rallijkrosa čempionāta posmu Rīgā. Pirms Raimonda došanās pārgājienā, nianses par sacīkšu norisi bija neskaidras, bet tagad parādījusies jauna informācija, ka posms notiks.

Autosporta pasaulē arī vēl viens svarīgs notikums – uz lielajiem ekrāniem iznākusi mākslas filma "Lemāna-66: Lielais izaicinājums", un "Ātruma cilts" ieradusies uz filmas pirmizrādi, kas vienkopus pulcējusi spilgtas Latvijas autosporta personības. Pauls sarunā ar pirmizrādes viesiem – autosportistu Robertu Vītolu, LMT Autosporta akadēmijas vadītāju Dainaru Dambergu, rallija braucēju Mārtiņu Sesku, autosportistu Andri Mālnieku un citiem – spriež, cik daudz mēs patiesībā zinām par "Ford", "Ferrari" un Lemānas sacīkstēm. Paula sarunu biedrs ir arī Konstantīns Calko – vienīgais latvietis, kurš ir braucis leģendārajās sacīkstēs.