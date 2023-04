Sestdien, 22. aprīlī Biķernieku trasē un Ropažu novadā norisinājās šīs sezonas pirmais "ERST Finance" minirallija kausa posms minirallijs "Ropaži", kurā pārsteidzošu uzvaru absolūti un 2WD ieskaitē izcīnīja Ģirts Vītiņš / Daniels Jānis Justs (BMW 3. sērija). Interesanti, ka visu pirmo trijnieku veidoja ar BMW braucošas ekipāžas, jo otrie absolūti šoreiz Ralfs Sirmacis / Armands Bite, savukārt trešajā vietā Matīss Mežaks / Miķelis Mežaks.

Uz starta minirallija sezonas atklāšanā stājās 85 ekipāžas, kas bija gatavas doties cīņā gan viltīgajos Biķernieku trases ātrumposmos, gan arī aizraujošajā Ropažu grants ātrumposmā. Bija sagaidāms, ka tehniskajā Biķernieku trasē piloti ar aizmugurējās piedziņas spēkratiem būs ātri, tomēr tas bija liels pārsteigums, ka pilnīgi visos sešos ātrumposmos 2WD klases pārstāvji bija ātrāki par pilnpiedziņu dalībniekiem. Vienīgais izņēmums – Ropažu novadā notikušajā SS5 grants ātrumposmā ātrākie bija "Buggy" klasē startējošie Artūrs Zacests / Elvijs Roze.

Jāatzīmē, ka daudziem dalībniekiem tieši šis piektais ātrumposms, precīzāk, 1,74 kilometrā esošais ātruma slāpētājs izrādījās liktenīgs, jo teju 50 ekipāžas to izbrauca pa nepareizo pusi, saņemot par to 30 sekunžu sodu. Starp viņiem bija arī tā brīža absolūtie līderi Sirmacis / Bite, kā arī daudzi savu klašu līderi, kuriem šī kļūda izmaksāja gan uzvaras, gan pjedestālus. Tā, piemēram, īpaši neveiksmīgs šis ātrumposms izvērtās ar "Subaru Impreza" startējošajai ekipāžai Dāvis Leitis / Elizabete Leite, kuri nepareizi izbrauca ne vien iepriekš minēto, bet arī vēl vienu citu ātruma slāpētāju, tādējādi no "4WD+" līdera pozīcijas atkrītot uz trešo vietu.

"1600" klasē sodu dēļ līdera pozīciju zaudēja Dāvis Lekstutis / Gvido Ozoliņš (Citroen C2), tāpat no pirmā trijnieka izkrita Modris Krieviņš / Maksims Bergs (VAZ 2108), tādējādi beigās pjedestālu veidoja Kristaps Priedīte / Aivis Bērziņš (Opel Corsa), Jānis Jansons / Agnis Bērziņš (Peugeot 206) un Arnis Blūmfelds / Kārlis Eberhards (Honda Civic).

"2000" klasē arī vairāki dalībnieki tika pie sodiem, tomēr tie pjedestālu neizmainīja. Lielākā drāma notika noslēdzošajā ātrumposmā, kad, esot trešajā pozīcijā, dzinēja defektu piedzīvoja Klāva Ezeriņa / Ievas Namsones pilotētais BMW. Pārliecinošu uzvaru izcīnīja Reinis Trūps / Ēriks Kursišs (Honda Civic), kuriem sekoja Ojārs Mednis / Madars Ķēniņš (VW Golf) un Kārlis Roziņš / Mārcis Dzenis (Honda Civic).

"2WD Rookie" klasē pēc pirmajiem četriem ātrumposmiem vadībā bija Mārcis Stūriška / Atis Grīnbergs (BMW 3. sērija), tomēr pēc Ropažu ātrumposma finiša tika pārsists dzinēja karteris, kas nozīmēja pāragru izstāšanos no sacensībām. Demonstrējot labu ātrumu un izvairoties no sodiem, pirmo vietu šajā klasē ieguva Gusts Pikša / Kristaps Pļaviņš (BMW 3. sērija). Otrajā vietā Aigars Odziņš / Jurģis Balodis (BMW 3. sērija), savukārt trešie Jānis Ptičkins / Māris Cinkmanis (BMW 3. sērija). Kā minēts jau iepriekš, tad uzvaru absolūti un arī 2WD ieskaitē izcīnīja Vītiņš / Justs, kuriem 2WD klasē sekoja Sirmacis / Bite un Kaspars Sloka / Oskars Sukurs (BMW 3. sērija).

Problēmas ar SS5 ātruma slāpētāju bija arī visiem "4WD Rookie" līderiem, tomēr tā kā visi pieļāva šo kļūdu, tad tai tiešas ietekmes uz rezultātu nebija. Pārliecinošu uzvaru ar teju minūtes pārsvaru izcīnīja Jānis Lazdiņš / Armands Jugāns (Subaru Impreza), aiz kuriem attiecīgi finišēja Roberts Lapiņš / Gatis Roze (Subaru Impreza) un Kristaps Rijkuris / Artūrs Audze (Subaru Impreza). 4WD klasē uzvaras laurus plūca Kristaps Ābele / Helvijs Plaudis (Subaru Impreza), otrajā vietā Ingus Kazulis / Klāvs Zambergs (Audi A4), bet trešie Ernests Ozols / Emīls Ozols (Audi A4).

"4WD+" ieskaitē pilnīgi visi dalībnieki tika pie lielākiem vai mazākiem sodiem par ātruma slāpētāju izsišanu vai nepareizu izbraukšanu. Pēc visu sodu un rezultātu apkopošanas ātrākie beigās bija Leonīds Pugo / Jānis Rozentāls (Subaru Impreza), kam sekoja Elmārs Aukšmuksts / Kaspars Bundzinieks (Subaru Impreza) un Dāvis Leitis / Elizabete Leite (Subaru Impreza). Ceturtajā vietā ierindojās viesi no Igaunijas – Kristjan Hansson / Kalmer Kase ar Subaru Impreza.

"Buggy" klasē, kurā visi dalībnieki startē ar "Can-Am Maverick X3" spēkratiem, pārliecinošā vadībā visu dienu atradās Rolands Puravs / Ingars Sakne, tomēr klasiskais SS5 ātruma slāpētāja sods pirms noslēdzošā ātrumposma viņus atmeta uz otro vietu. Tajā gan atkal tika uzrādīts lielisks ātrums, kas beigās ar pusotras sekundes pārsvaru ļāva svinēt uzvaru. Otrie Rinalds Ranka / Jānis Vējiņš, bet trešajā vietā Roberts Veismanis / Pauls Gereišs.

Neraugoties uz 20 sekunžu sodu otrajā ātrumposmā, lielisku sniegumu visas dienas garumā demonstrēja brāļu Mežaku ekipāža, kas izcīnīja ne vien trešo vietu absolūti, bet arī pirmo vietu "Open 2WD" ieskaitē. Otrie šajā klasē Mārtiņš Dzenītis / Ainārs Šusts (Ford Fiesta Rally4), bet trešajā vietā Kristaps Telle / Kaspars Grīva (Ford Focus). "Open 4WD" ieskaitē ar teju divu minūšu pārsvaru pirmie Sandis Eislers / Ingus Eislers (Subaru Impreza), aiz kuriem ierindojās Māris Dunda / Marita Bajarūne (Subaru Impreza) un Edgars Zuģickis / Oskars Stepāns (Subaru Impreza).

Nākamais "ERST Finance" minirallija kausa posms būs minirallijs "Karosta", kas 13. maijā norisināsies Liepājā un tās apkārtnē.