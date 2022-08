2007. gada F-1 čempions Kimi Raikonens svētdien piedalījās 'NASCAR' sacensībās Votkinss Glenas trasē, taču piedzīvoja avāriju.

Šajā posmā piedalījās sportisti no septiņām dažādām valstīm, kas ir jauns "NASCAR" rekords.

42 gadus vecais Raikonens pēc aizvadītās sezonas noslēdza savu F-1 karjeru, un viņš nelaida garām iespēju piedalīties sacensībās ar jaunās paaudzes "NASCAR" mašīnām. Soms startēja no 27. pozīcijas, bet sacensību laikā spēja pakāpties pat līdz astotajai pozīcijai. 45. aplī viņš avārijā izstājās no sacensībām, kad citu braucēju sadursmes rezultātā viņš tika izsists no trases un attapās trases aizsargbarjerā.

Sacensībās viņš tika klasificēts 37. vietā.

Soms neslēpa, ka esot izbaudījis sacensības, ļoti daudz iemācījies. "Es jutu, ka man ir labs ātrums. Īpaši pēc boksu apmeklējuma, bet varbūt es pārāk nesaudzēju savas riepas," teica Raikonens. Viņš arī atklāja, ka avārijā traumējis delnas locītavu.