"Delfi" sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju piedāvā jaunāko "Ātruma cilts" sēriju. Šoreiz raidījuma studijā viesojas īpaši jaudīgs ciemiņš – motobraucējs, enduro leģenda Ivo Šteinbergs. Uzmanības centrā ir bezceļi otrpus okeānam, adrenalīns un galvu reibinoši panākumi trakākajās enduro sacīkstēs.

Ivo Šteinbergs uz sarunu ieradies taisnā ceļā no Čīles, kur tikko aizvadītas pasaulē sūrākās sešu dienu enduro sacīkstes "The International Six Days Enduro" (ISDE). Šteinbergs kopā ar igauņu sportistiem veidoja Baltijas komandu, izcīnot augsto otro vietu klubu ieskaites kopvērtējumā. Bet savā klasē individuālajos rādītājos Ivo ir trešais. Un tā nav tikai vieta starp līderiem – šajā moto disciplīnā ISDE ir augstākās pilotāžas rādītājs. Sarunā ar raidījuma vadītājiem Paulu Timrotu un Ilmāru Līkumu Ivo atklāj, kas palīdzēja piepildīt sapni: beidzot izbraukt Čīles bezceļus, un cik sarežģītu izpēti veica komanda, apgūstot nepielūdzamo trasi.

Ivo Šteinberga stāstus par kurioziem un spriedzes momentiem papildina arī sacensību trakāko momentu video.

Bet Artūrs Virbulis piedāvā stāstu par Latvijas auto klubu aktivitātēm mūzikas pasaulē, radot slavinošus gabalus savai iecienītākajai auto markai. Artūrs kolēģu un skatītāju kritikai piedāvā "YouTube" atrodamos spilgtākos meistardarbus - kluba "Voyager" kolorīto himnu, grupas "Pirmais kurss" singlu "Sapņu auto Peugeot" un BMW fanu, hip-hopa grupas "E6" dziesmu "Lido beha".

Tāpat Artūrs, Pauls un Ilmārs apspriež auto pasaules karsto skandālu – autoražotāju alianses "Renault-Nissan-Mitsubishi" vadītāja Karlosa Gosna arestu par iespējamajiem finanšu noziegumiem.