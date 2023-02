'Williams' prezentē savu aci piesaistošo nākamās sezonas modeli

Aizvadīto sezonu F-1 vājākā komanda "Williams" pirmdien, 6. februārī, prezentēja savas nākamās sezonas modeļa "FW45" krāsojumu 2023. gada sezonai.

"Williams" formulas prezentācija notika komandas bāzē Lielbritānijā, un tajā piedalījās arī abi piloti Alekss Albons un Logans Sērdžants, kurš debitēs F-1.

"Williams" jaunais krāsojums līdzinās tam, kāds bija redzams 2022. gada sezonas izskaņā. Nelielas izmaiņas ir formulas augšpusē. Tāpat komanda noslēgusi līgumus ar jauniem sponsoriem. Komanda savu krāsojumu raksturoja, kā evolūciju tam, kas rotāja "FW44" modeli.

Albons prezentācijā pauda cerību, ka nākamajā sezonā komanda biežāk cīnīsies par punktiem un sīvajā vidusslānī biežāk būs augstāk par saviem tiešajiem konkurentiem. Viņš jokojot norādīja, ka formula izskatās ātrāka. Komandas sagaida, ka formula aerodinamika nākamajā sezonā būs efektīvāka, un lielāks piespiedējspēks uzlabos mašīnas vadāmību.

The livery for our 2023 challenger. Bring on the season 👊#WeAreWilliams pic.twitter.com/Sy79jtMp9w — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 6, 2023