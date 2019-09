'World RX' Latvijas posma rīkotāji nav zaudējuši cerību uz sacensību saglabāšanu

Pasaules čempionāta rallijkrosā Latvijas posma rīkotāji nav zaudējuši pēdējās cerības uz sacensību saglabāšanu kalendārā, atzina "RA Events" direktors Raimonds Strokšs.

Šobrīd Latvijas posma nākotne kalendārā ir miglā tīta. Jau jūnijā tika ziņots, ka pēc sarunām ar Latvijas valdību un pasaules čempionāta rīkotājkompāniju IMG ir izveidojusies situācija, kuras rezultātā Latvija var zaudēt vietu sacensību kalendārā. Līdz ar to nākamajā nedēļā Rīgā gaidāmais posms, iespējams, varētu būt pēdējais turpmāko gadu laikā.

"Man pašam, katru dienu strādājot trasē, ir ļoti dalītas sajūtas. Ar prātu saprotu, ka to daru, iespējams, pēdējo reizi, tāpēc to izbaudu. No trases prom eju pēdējais, bet atnāku pirmais. Taču tajā pašā laikā ar sirdi ceru, ka pienāks sacensību diena, kad atbrauks IMG un atnāks varbūt kāds no valdības. Iekšā virmo cerība, ka viss sakritīs un nebūs pēdējais posms," stāstīja Strokšs.

Starp posma atbalstītājiem ir arī Izglītības un zinātnes ministrija. Iepriekš no valsts puses prasīta tikai licences maksa.

"Viss ir atkarīgs no tā, kā saliksies valsts budžets. Izglītības un zinātnes ministrijai arī, protams, nav viegls darbs. Ir virkne ar pasākumiem, kuri pieprasījuši finansējumu. Budžets nav bezizmēra, un katru dienu dzirdam, cik grūti ir strādāt pie tā izveides. Tomēr racionāli skatoties, Latvijas posmam ir ļoti liela nozīme. Mēs katru gadu veicam pētījumu un redzam, ka Rīgas posms atnes ekonomikai trīs miljonus eiro. Tas ir matemātiski pamatoti. Kā veiksies un saliksies budžets, to zināsim septembra otrajā pusē. Mana cerība ir, ka Rīgas posmā izdosies visām trim pusēm satikties un pārrunāt situāciju," skaidroja Strokšs.

Licences maksa 2016. gadam bija aprēķināta 350 000 eiro apmērā, 2017. gadam – 400 000 eiro, bet 2018. gadam – 450 000 eiro. Šobrīd tā apstājusies pie pusmiljona eiro.

"Sākumā bija mazāka summa, bet pa gadiem kāpa līdz kļuvusi fiksēta. Cilvēkiem no malas šķiet, ka tie ir tikai kārtējie tēriņi, bet mēs varam piedāvāt pretī trīs miljonu eiro ieguvumu no posma. Plus tā ir Latvijas reklāma globālā mērogā," uzsvēra "RA Events" direktors.

Strokšs sarunās ar valsti piedalās pats personīgi un arī šoreiz uz posmu aicinājis valdības pārstāvjus, lai viņi varētu pārliecināties par sacensību lietderību.

"Esmu gājis un runājis, pamatojot visu ar cipariem. Mums katru gadu ir jauns, sacensību laikā veikts pētījums par to, cik daudz valsts iegūst no posma. Visu laiku cilvēki ir novērtējuši to, ko esam darījuši. Esmu aicinājis nākt un klātienē pārliecināties par to. Klātienē var redzēt, cik daudz šeit ir ārzemnieku un cik dienas viņi šeit dzīvo. Ļoti ceru, ka arī šogad atnāks kāds no valdības vīriem un novērtēs to pasākumu klātienē," pauda Strokšs.

Viņaprāt, arī IMG vēlas, lai Latvijas posms paliek kalendārā.

"Ja mēs atnāktu ar ziņu, ka varam samaksāt licences maksu, domāju, ka viņi atrastu vietu mums kalendārā. Nav daudz tādu trašu, kuras ir pilsētā, ar labām un kvalitatīvām sacensībām, labiem restorāniem, labām viesnīcām un lidostu tuvumā," atzīmēja Strokšs.

Konkurence uz vietām kalendārā ir ļoti liela, ārpus tā paliekot arī pazīstamām trasēm.

"Visu laiku dzirdam un redzam par attīstības soļiem citās valstīs. Krievijā šobrīd būvē divus kompleksus - vienu pie Sanktpēterburgas, otru pie Maskavas, kur būs arī rallijkrosa trases. Arī Somija būvē rallijkrosa trasi, kamēr ASV to jau izdarīja, bet palika bez savas vietas kalendārā. Tāpat Portugālē un Vācija tika atstāta ārpus strīpas – to vietu kalendārā ir tik, cik ir. Konkurence uz katru vietu ir ļoti liela," atklāja posma rīkotājs.

Tādā pašā situācijā nonācis arī "RA Events" rīkotais Eiropas rallija čempionāta posms rallijs "Liepāja".

"Viss ir atkarīgs no valsts budžeta. Esam palūguši [atbalstu]. Mēneša laikā tas diapazons, kas var notikt ar mani un kompāniju, ir plašs – sākot ar to, ka varu kļūt par bezdarbnieku, un beidzot ar to, ka man ir vienas vai divas sacensības," situāciju komentēja Strokšs.

Latvijā pasaules čempionāta etaps rallijkrosā Biķernieku trasē notiks jau ceturto gadu pēc kārtas. Šosezon Latvijā gaidāmas planētas meistarsacīkšu devītā posma sacensības, pēc kurām vēl būs etaps Dienvidāfrikas Republikā.

Posms Latvijā divus gadus saņēma balvu kā vislabāk sarīkotās pasaules rallijkrosa čempionāta sacensības, kā arī divas reizes saņēmis Latvijas Gada balvu sportā nominācijā "Gada sporta notikums".