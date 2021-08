'World RX of Rīga' atrod jaunu titulsponsoru

Starptautisko autosporta sacensību organizators "RA Events" turpinās iepriekš uzsākto sadarbību ar finanšu kompāniju "Ferratum", un uzņēmums 2021. gadā ieņems FIA pasaules rallijkrosa čempionāta Latvijas posmu titulsponsora pozīciju, informēja organizatori.

Līdz ar to sacensības šogad notiks ar nosaukumu "Ferratum World RX of Rīga". Spēku apvienošana ar "Ferratum" ļaus Rīgā sarīkot pasaules augstākā līmeņa sacensības, turpinot nostiprināt Latvijas posma pozīcijas "World RX" apritē. FIA pasaules rallijkrosa čempionāta dubultposms Biķernieku trasē šogad norisināsies 18.-19. septembrī.

"Man ir ļoti liels prieks, ka 2019. gadā uzsākto sadarbību ar "Ferratum" esam spējuši ne vien nostiprināt, bet pat paplašināt, sacensībām 2021. gadā nesot "Ferratum" vārdu. Atminos, ka tieši "Ferratum" bija ideja īstenot atraktīvas sacensības ārpus superjaudīgajiem "Supercar" auto, kurās piedalījās Jānis Baumanis un Andreass Bakeruds. Esmu pārliecināts, ka arī šogad atradīsim risinājumus, lai kopīgi īstenotu noteiktos mērķus," par sadarbību izsakās RA Events direktors Raimonds Strokšs.

"Esmu lepns, ka "Ferratum" izdevies nostiprināt sadarbību ar "RA Events" un kļūt par pasaules rallijkrosa čempionāta posma titulsponsoru. "Ferratum", līdzīgi kā rallijkrosa komandas, cieši skatās uz priekšu, lūkojot radīt jaunus tehnoloģiskos risinājumus, un tiecoties pēc pašiem augstākajiem sasniegumiem. Vienmēr esam iestājušies par labu pārmaiņām un progresam, tamdēļ liels gandarījums, ka izdevies turpināt mūsu sadarbību un ar sacensību rīkotājiem varēsim līdzdarboties laikā, kad rallijkross atrodas tā lielāko izmaiņu priekšvakarā, šogad veicot visus priekšdarbus, lai jau nākamgad iekšdedzes dzinējus varētu aizstāt auto, kas pilnībā darbojas ar elektromotoriem," tā "Ferratum" vadītājs Latvijā Artis Bērziņš.

FIA pasaules rallijkrosa čempionāta 2021. gada sezonas kalendārs:

1. World RX of Catalunya BARSELONA, SPĀNIJA 23.-24. jūlijs

2. World RX of Sweden HOLJES, ZVIEDRIJA 20.-22. augusts

3. Bretagne World RX of Lohéac LOJAKA, FRANCIJA 3.-5. septembris

4. Ferratum World RX of Rīga RĪGA, LATVIJA 18.-19. septembris

6. Spa World RX of Benelux SPA, BEĻĢIJA 9.-10. oktobris

7. World RX of Portugal MONTALEGRE, PORTUGĀLE 23.-24. oktobris

8. World RX of Germany 1 NIRBURGRINGA, VĀCIJA 27.-28. novembris

9. World RX of Germany 2 NIRBURGRINGA, VĀCIJA 27.-28. novembris

###