Četri iemesli, kāpēc ziemas riepas vajadzētu meklēt 1a.lv

Labas ziemas riepas gada aukstajos mēnešos ir ikviena autovadītāja labākais draugs – tās parūpējas, lai tuvāki un tālāki braucieni būtu droši un tajā pašā laikā arī komfortabli. Jau pavisam drīz būs pienācis īstais brīdis garāžā vai noliktavā meklēt ziemas riepu komplektu, bet, ja tur tāda nav un vēlies iegādāties jaunas ziemas riepas, uzzini, kāpēc to darīt viedveikalā 1a.lv!

1. iemesls: vairāki tūkstoši riepu modeļu no visas pasaules

Viena no galvenajām priekšrocībām, ko sniedz 1a.lv viedveikala virtuālie plaukti, ir iespēja iegādāties visplašākā profila ziemas riepas no vairākiem desmitiem ražotāju, piemēram:

Yokohama;

Toyo Tires;

Pirelli;

Michelin;

Lassa;

Kumho;

Gripmax;

Goodyear;

Bridgestone;

Dunlop;

Continental, un daudziem citiem.

Līdz ar to vari būt drošs, ka atradīsi gan automašīnas parametriem, gan savam braukšanas stilam, apstākļiem un arī naudas maciņam piemērotākās ziemas riepas. Turklāt riepas iespējams iegādāties ne tikai vieglajām automašīnām, bet arī komerctransportam un apvidus vai sporta automašīnām.

2. iemesls: filtrs, kas pareizo riepu komplektu ļauj atrast vienā acumirklī

Kuram gan patīk tērēt savu laiku, lai plašajā riepu klāstā krustām šķērsām meklētu to īsto un vienīgo komplektu, kas atbilst visiem nepieciešamajiem parametriem. 1a.lv šādas problēmas nepastāv – tur atrodams īpaši ērts un saprotams filtrs, kurā iespējams atlasīt riepas pēc konkrētiem izmēriem, protektora raksta, degvielas patēriņa klases, trokšņu emisijas, ražotāja, pielietojuma un daudziem citiem parametriem. Un, ja ar to vēl nav gana, preces vari sakārtot gan pēc cenas, gan to popularitātes un lietotāju novērtējuma, vai arī likt, lai augšgalā tiek parādītas pašas jaunākās riepas.

3. iemesls: piegāde kaut līdz Tava mājokļa vai garāžas durvīm

Foto: Pixabay.com

Ziemas riepu iegāde jau tā mēdz būt visai strespilna, jo, būsim godīgi – lielākā daļa autovadītāju tās sāk meklēt teju pēdējā brīdī (kas noteikti nav atbalstāma rīcība). Lai izvairītos no stāvēšanas rindā un liekas laika tērēšanas braucot uz un no veikala vai servisa, internetveikals ir lieliska alternatīva. Pirmkārt, tādējādi labas ziemas riepas varēsi meklēt, salīdzināt un iegādāties jebkurā diennakts laikā, pat neizejot no savas mājas (vai automašīnas). Otrkārt, Tev nevajadzēs doties uz noteiktu adresi, lai riepas saņemtu – 1a.lv viedveikals tās piedāvā transportēt uz Tevis izvēlētu adresi Tev izdevīgākajā laikā. Izklausās, ērti, vai ne?

4. iemesls: laba iespēja ietaupīt

Viena no internetveikalu priekšrocībām ir to salīdzinoši nelielā uzturēšanas maksa, kā rezultātā preces klientiem tiek piedāvātas par izdevīgākām cenām. Kāpēc tā? Jo "parastajam" veikalam nākas uzturēt gan noliktavu, gan veikala telpas, turklāt algas jāmaksā arī pārdevējiem un citiem darbiniekiem. Internetveikalam izdevumu saraksts ir krietni vien īsāks, un tieši tāpēc, pērkot riepas 1a.lv, vari ietaupīt visai daudz. Protams, jāņem vērā, ka liela daļa preču nav pieejamas uz vietas, tāpēc dažas dienas vai nedēļas var nākties pagaidīt līdz to saņemšanai, taču, ja pirkumu neatliksi uz pēdējo brīdi, tas nekādās problēmas nesagādās.

Ja esi nonācis līdz šī raksta beigām, pastāv ļoti liela varbūtība, kā arī Tu meklē jaunas un labas ziemas riepas savai automašīnai. Izbaudi šajā rakstā minētās priekšrocības – ielūkojies 1a.lv vied