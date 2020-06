Pieci lietoti auto, ko vari nopirkt par 5000 eiro

Meklējot lietotas automašīnas, ikvienam pircējam ļoti svarīga ir cena. Protams, ja esi gatavs maksāt pārdesmit tūkstošus eiro, labu transportlīdzekli atrast nebūs nekādu problēmu, bet – ja cenas slieksnis ir krietni zemāks, jārēķinās, ka meklēt nāksies cītīgāk. Tāpēc, lai šo uzdevumu kaut nedaudz atvieglotu, esam apkopojuši tos automašīnu modeļus, kas mēdz "palīst" zem 5000 eiro robežas, taču joprojām ir gana uzticami!

"Volkswagen Golf"

Foto: Pixabay.com

Ne velti "Volkswagen Golf" ir viena no visu laiku populārākajām un pārdotākajām automašīnām jau kopš ražošanas uzsākšanas 1974. gadā – šie automobiļi izceļas ar ļoti patīkamu cenas un kvalitātes attiecību, kā arī pieejamām rezerves daļām, nelielām ekspluatācijas izmaksām un salīdzinoši zemu degvielas patēriņu (kas, protams, atkarīgs no konkrētās automašīnas). Vēl viens "VW Golf pluss" – tam ir neskaitāmas variācijas, sākot ar ļoti ekonomiskiem un nelieliem trīs durvju hečbekiem un beidzot ar ģimenēm piemēroto "Golf Plus". Starp citu, vai zināji, ka Golf Mk7 2013. gadā ieguva prestižo Pasaules gada auto titulu?

"Subaru Outback"

Foto: Pixabay.com

Ja tevi interesē lietoti auto ar pilnpiedziņu, lielu bagāžas nodalījumu un tajā pašā laikā ne pārāk lielu cenu, "Subaru Outback" universālis tev ir kā radīts. Lielākajai daļai "Subaru Outback" modeļu ir arī bagātīga komplektācija, kas sevī ietver sēdekļu apsildi un to elektrisku regulēšanu, klimata kontroli, parkošanās sensorus, kruīza kontroli, multifunkcionālu stūri, elektriski regulējamus un apsildāmus spoguļus, kā arī citas noderīgas funkcijas. Konkrēta komplektācija gan, protams, atkarīga no modeļa un izlaiduma gada.

"Honda Civic"

Foto: Foter.com

Vēl viens Japānas zīmols, kas neformāli tiek uzskatīts par vienu no uzticamākajiem automašīnu ražotājiem, un izņēmums nav arī tik iecienītais "Honda Civic" modelis. Līdzīgi kā jau pieminētais "Volkswagen Golf", arī "Honda Civic" pieejami ļoti dažādi modeļi, taču tie visi izceļas ar savu īpašo un atpazīstamo dizainu, kā arī to uzturēšanas un apkopes izmaksas ir visai nelielas. Turklāt, ja automašīnas esi iecienījis vairāk vai mazāk regulāri mainīt, "Honda Civic" ir piemērots auto, jo pieprasījums pēc šīm automašīnām vienmēr ir bijis salīdzinoši augsts.

"Mini Cooper"

Foto: Foter.com

Dzīvo lielpilsētā (kā arī pārsvarā pa to pārvietojies) un gribi, lai uz tavu auto atskatās biežāk nekā uz citiem? "Mini Cooper" šādam mērķim ir īstā izvēle, pateicoties ļoti kompaktajam izmēram, kas ļaus ērti lavierēt starp citiem satiksmes dalībniekiem un bez problēmām noparkoties vietās, kur universāļu īpašniekiem pamatīgi jāiesvīst. Un neaizmirsīsim tā neatkārtojamo dizainu, kas, būsim atklāti, ir galvenais iemesls, kāpēc lielākā daļa "Mini Cooper" īpašnieku izvēlējušies tieši šo auto!

"Chrysler Voyager" (zināms arī kā "Chrysler Grand Voyager")

Foto: Foter.com

Šis saraksts nebūtu pilnīgs, ja tajā netiktu iekļauts arī kāds minivens, piemēram, "Chrysler Voyager". Tajā ērti pārvietoties varēs arī kuplāka ģimene, pateicoties septiņām sēdvietām, bet, ja tik daudz sēdvietu nav nepieciešams, krēslus iespējams ērti izņemt vai nolocīt, minivenu pārvēršot par nelielu busiņu, kurā iespējams pārvadāt mēbeles, sadzīves tehniku un citas apjomīgākas lietas.

Neatkarīgi no tā, kādi lietoti auto ir tavā interešu lokā, ienāc BRC Autocentrs mājaslapā – šeit atrodami gan lietoti, gan mazlietoti auto plašā klāstā! Turklāt tevi sagaida virkne dažādu papildu opciju un priekšrocību, sākot ar vairākiem līzinga piedāvājumiem un beidzot ar iespēju kāroto auto atvest kaut no otras Eiropas malas, pateicoties sadarbībai ar mobile.de!