119 tehnikas vienības veic autoceļu ziemas dienesta darbus

Ziemas sezonā valsts akciju sabiedrība "Latvijas Autoceļu uzturētājs" (LAU) strādā diennakts režīmā, un ziemas dienesta operatīvie dežuranti apseko un uzrauga valsts autoceļu stāvokli. Šobrīd ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 119 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

LAU atgādina, ka mainīgos laika apstākļos – ilgstoša snigšana, sniegputenis – jābrauc uzmanīgi, jo autoceļu brauktuves no sniega tiek attīrītas tikai pēc snigšanas beigām. Turklāt braukšanas apstākļi starp dažādām ceļu uzturēšanas klasēm būtiski atšķiras.

Piesnigušos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem, nepieciešamības gadījumā darbi tiek veikti atkārtoti. Šodien sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu Kurzemē, valsts centrālajā daļā un vietām arī Vidzemē.

Ilgstošas snigšanas apstākļos sniega kārta uz autoceļiem veidojas atkārtoti arī pēc nesen veiktiem uzturēšanas darbiem. LAU aicina autovadītājus izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošiem transportlīdzekļiem.

Valsts autoceļiem ziemas sezonā tiek noteiktas piecas uzturēšanas klases – A, A1, B, C un D. Pieļaujamais sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laika apstākļos A un A1 uzturēšanas klases autoceļiem var būt seši centimetri. Savukārt B uzturēšanas klases autoceļiem astoņi centimetri, C uzturēšanas klasei 10 cm, D uzturēšanas klases autoceļiem pieļaujamais sniega biezums netiek normēts.

A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no sniega attīra un to apstrādi ar pretslīdes materiāliem veic trīs stundu laikā, A1 uzturēšanas klasi četru stundu laikā, B uzturēšanas klasi sešās stundās, savukārt C uzturēšanas klasei autoceļa attīrīšanu no sniega veic 18 stundās, D uzturēšanas klasei laiks netiek normēts.

Autoceļiem ar grants segumu noteikta ir C vai D uzturēšanas klase, kas nozīmē, ka laiks autoceļu brauktuves apstrādei ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves bīstamajos posmos netiek normēts. Līdz ar to ceļu lietotājiem jābūt uzmanīgiem, jo grants ceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem tiek veikta tikai satiksmei bīstamākajos posmos – stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos.

Vienam autoceļam dažādos posmos uzturēšanas klases var būt atšķirīgas, līdz ar to mainās arī autoceļa posma uzturēšanas prasības. Ja autoceļam kādā posmā ir zemāka uzturēšanas, piemēram, no A1 uzturēšanas klase nomaina B uzturēšanas klasi, tad arī tā autoceļa posma brauktuves stāvoklis būs atbilstošs B uzturēšanas klases noteiktajām prasībām.

Lēmumu par ziemas dienesta darbu uzsākšanu uz valsts autoceļiem pieņem 32 ziemas dienesta dežuranti, balstoties uz faktiskā autoceļa virsmas stāvokļa un laika apstākļu prognozēm. Galvenie ziemas sezonas darbi ir autoceļu brauktuvju attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana, t.sk. preventīvā kaisīšana.

Par aizputinātiem un neizbraucamiem autoceļiem un būtiskiem autoceļu bojājumiem uz valsts autoceļiem, piemēram, iegruvušu caurteku, izskalotu autoceļu, aicina informēt "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) satiksmes informācijas centru, zvanot uz diennakts informatīvo tālruni 80005555.

Autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi LVC mājaslapas kartē (www.lvceli.lv), kā arī aplikācija "Waze", kurā iespējams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli.

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem 9 129 km autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.