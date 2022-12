Aivars Freimanis: Tiesību atņemšana par ātruma pārsniegšanu virs 30 km/h ir populisms

9. decembra Satiksmes drošības padomes sēdē iekšlietu ministrs Kristaps Eklons (AP) nāca klajā ar ierosinājumu, kas pārsteidza sabiedrību un arī citus Satiksmes drošības padomes dalībniekus – atņemt tiesības par atļautā kustības ātruma pārsniegumu virs 30 km/h.

Šāds paziņojums ir visai pārsteidzošs, jo nav izdiskutēts ar sadarbības partneriem. Vai tas nenorāda uz nespēju sakārtot struktūras iekšieni un atrisināt šī brīža būtiskāko satiksmes drošības problēmu – katastrofālu kadru trūkumu un vēl katastrofālāku augsti profesionālu kadru trūkumu policijas rindās?

Regulāra ikdienas prevencija uz ceļiem nenotiek, policisti knapi paspēj negadījumus formēt, aizvien vairāk krītas pieķerto pārkāpēju skaits. Tā vietā, lai realizētu pašreizējās likumdošanas iespējas, tiek kalti plāni par kārtējo sodu palielinājumu.

Pirms pāris gadiem Valsts kontrole savā ziņojumā par satiksmes drošību un nesenāk "PwC Latvija" savā pētījumā par satiksmes drošības plānu norādīja uz to, ka faktiskie ceļu satiksmes negadījumu iemesli nav zināmi un tie netiek izpētīti, un pat tas niecīgais veikto ekspertīžu skaits un to rezultāti nekādi nenonāk kopējā statistikā un to rezultāti nav pieejami.

Policijas iemīlētais ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) iemesls "nepareiza ātruma izvēle" neizsaka neko, jo nav pat zināms, vai ir pārsniegts atļautais kustības ātrums. Ir aizsākts pētījums par to, kāpēc ir notikuši CSNg, kuros ir iesaistīti motocikli. Jau šobrīd ir pirmie secinājumi, ka pētījuma rezultāti liecina par pavisam citādu ainu, nekā līdz šim vispārpieņemtā.

Ja nu tomēr kļūdāmies un Iekšlietu ministrijai ir pamatojums rosināt bargākus sodus par atļautā kustības ātruma pārsniegšanu, tad lūdzam atbildēt uz šādiem jautājumiem:

Cik ceļu satiksmes negadījumi pēdējos trīs gados ir notikuši, kuros vismaz viens ceļu satiksmes dalībnieks ir pārsniedzis atļauto kustības ātrumu?

Lūdzam sniegt informāciju par pēdējos trīs gados ceļu satiksmes negadījumos iesaistīto transportlīdzekļu kustības ātrumu tieši pirms ceļu satiksmes negadījuma ar gradācijas soli 10 km/h;

Cik procentuāli no visiem ceļu satiksmes negadījumu ir zināmi transportlīdzekļu pārvietošanās ātrumi tieši pirms ceļu satiksmes negadījuma? Cik gadījumos ir veikta CSNg ekspertīze?

Ja Iekšlietu ministrijas rīcībā nav šādu datu, kas būtu tiešs un saprotams pamatojums sodu apmēru izmaiņām, tad kādi citi argumenti ir bijuši par pamatu izplatītajam paziņojumam?

Kā Latvijas Motoklubu asociācija, vēlamies rosināt pievērst uzmanību patiesajām problēmām, nevis nodarboties ar populistisku ierosinājumu par sodu palielināšanas ģenerēšanu. Sakārtojam likumdošanu un novēršam brāķi vairākos satiksmes noteikumu punktos, precizējam strīdīgas situācijas tā, lai visiem ir skaidrs, kā rīkoties.