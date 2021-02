Apvidnieku priekšrocības mazinājušas pieprasījumu pēc universāļiem

Nemainīgi pieaugošā pilsētas SUV popularitāte turpina pārveidot auto produkcijas vaibstus. Lielo SUV modeļu praktiskums ir drauds visu citu tipu automobiļiem, un drošībā nav pat universāļi, ko daudzi uzskata par piemērotāko auto ģimenei. Tradicionālo modeļu piedāvājums samazinās katru gadu, to vietā nākot jauniem SUV.

Vispirms vidējie un lielie SUV no ģimenei domāto spēkratu tirgus izspieda kompaktvenus. To spēcīgā puse bija spēja relatīvi kompaktos gabarītos piedāvāt lielu salonu un, ziedojot daļu bagāžas kapacitātes, uzņemt septiņus braucējus. Piemēram, "Peugeot 5008" piedāvā tādu pašu funkcionalitāti, taču to apvieno ar elegantāku dizainu un praktiskumu.

SUV uzvar arī bagāžas ietilpībā, parametrā, kas ģimenēm ir ārkārtīgi no svara. Piemēram, piecvietīgais "Škoda Kodiaq" lepojas ar milzīgu 835 litru bagāžnieku, kam spiests piekāpties pat "Volvo V90", viens no tradicionāli lielākajiem universāļiem ar tā 560 litru bagāžnieku.

Tikmēr" Peugeot" ir nepārspējams, pateicoties bagāžas telpai, ko piedāvā ar nolaistām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm – salonā ietilpst vairāk nekā 2000 litru bagāžas. Vienlaikus auto garums ir kompakti 4,6 metri. Situācija mainās par labu SUV vēl vairāk, ja izmanto dažādus papildu risinājumus bagāžas telpas sadalīšanai, un, liekot lietā virsbūves palielināto iekšējo augstumu, ar auto var pārvadāt visneparastākās formas kravas.

Sedanus nomainīja universāļi, universāļus – SUV

Runājot par universāļiem, žurnāla "Auto Bild Latvija" redaktors Toms Timoško atgādina, ka Latvijā tie kļuvuši populāri relatīvi nesen, un, atskatoties tālākā pagātnē, auto ar šādu virsbūvi privātajiem pircējiem nemaz nebija pieejami. Neskaitot retus izņēmumus, tie lielākoties bija dažādu nozaru profesionāļu rīcībā, un tā savulaik veidojās priekšstats, ka ģimenes auto ir sedans.

"Kad no Rietumeiropas ienāca pirmie ārzemju auto, to vidū bija hečbeki, taču cilvēki "Volkswagen Jetta" vēlējās vairāk nekā "Golf". Vecie "Mercedes-Benz" un "Audi 100" bija populāri, jo savā ziņā atgādināja padomju "Volgu", sava laika prestiža simbolu," spriež žurnālists.

Laikam ejot, Latvijas automobilisti iesila pret universāļiem, savukārt tagad pircēji priekšroku bieži dod pilsētas SUV. Timoško teic, ka viņa paziņas, gatavojoties jauna auto iegādei, arī aizvien biežāk raugās uz SUV.

SUV ir iekarojuši bijušo universāļu īpašnieku sirdis un prātus, un ar savām īpašībām pārvilina vēl citu tipu auto cienītājus. Pēc Timoško teiktā, galvenais iemesls šādai rīcībai ir gluži vienkāršs – SUV automobiļi ir visdaudzpusīgākie.

"Tie ir pietiekami ietilpīgi, un virsbūves forma ļauj pārvadāt lielākas kravas. Augstāka sēdēšana, lielāka drošības sajūta, kā arī ērtāka iekāpšana un izkāpšana arī ir nozīmīgs faktors," saka "Auto Bild Latvija" redaktors.

Piedevām SUV ir labi aprīkoti. Piemēram, "Peugeot 5008" salonā visi trīs otras rindas sēdekļi ir individuāli un ir aprīkoti ar ISOFIX stiprinājumiem. Tas sniedz papildu ērtības un ir svarīgi lielākām ģimenēm ar maziem bērniem.

Spējas apvidū, komfortabla sēdēšana un ietilpīgs bagāžnieks

Viens no noteicošajiem faktoriem tiem, kas dzīvo reģionos ar bargām ziemām, ir automobiļa spējas braukt apgrūtinošos ceļa apstākļos. SUV modeļus bieži piedāvā ar visu riteņu piedziņu, un pat tie, kam ir tikai viena velkošā ass, ir palielināts klīrenss. Salīdzinājumam: ja "Volkswagen Passat Variant" klīrenss ir 145 mm, tad "Peugeot 5008" – 236 mm. Turklāt "Peugeot" klīrenss ir ievērojams, pat salīdzinot ar tradicionāliem lielajiem SUV. Piemēram, "Volvo XC90" tas ir mazāks.

"Ziemā, it īpaši sniegiem bagātā, automobilis ar lielāku klīrensu ir izdevīgāks. To novērtē gan tie automobilisti, kuri dzīvo ārpus pilsētas, gan braucēji, kuri nedēļas nogalēs dodas aktīvajā atpūtā. Tiesa, šoziem lielāks klīrenss ļoti noder pat piepilsētas netīrītajās ielās," saka Timoško.

Daži automobiļi ar divu riteņu piedziņu piedāvā risinājumus labākai saķerei. Piemēram, "5008" ir aprīkots ar "Grip Control", sistēmu, kas optimizē saķeri atbilstoši ceļa apstākļiem – sniegam, dubļiem un citām situācijām. Daudzos gadījumos šāda sistēma sekmīgi aizstāj pilnpiedziņu.

Paaugstinātās sēdēšanas priekšrocības visvieglāk ir pamanāmas pilsētā, kur iespējami plašs redzes lauks noder vienmēr. Pilsētas SUV arīdzan ir pārmantojuši robustāku spēkratu imidžu, kas tiem ticis no bezceļa leģendām.

SUV parasti ir piemērotāki arī piekabju vilkšanai. Pēc Timoško teiktā, viņa kolēģi no specializētā vācu izdevuma "Auto Bild Allrad" uzskata, ka automobiļa spēja vilkt piekabi ir viens no svarīgākajiem kritērijiem, izvēloties automobili.

"Piekabes vilkšana paģēr specifiskas prasmes. Cilvēkiem, kuri vēlas to darīt, bet nav gatavi mācīties un labāk tam sagatavoties, talkā nāk dažādi manevrēšanas palīgi un stabilitātes sistēmas, kas biežāk ir sastopamas SUV tipa modeļos," piebilst "Auto Bild Latvija" redaktors.