Atbalsta ieceri ļaut OCTA vēsturiskajiem spēkratiem noformēt uz 30 dienām

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šodien atbalstīja Jaunās konservatīvās partijas (JKP) deputātu priekšlikumu grozījumiem likumā, paredzot ļaut vēsturiskajiem spēkratiem slēgt apdrošināšanas standartlīgumu uz 30 dienām.

JKP politiķi Krišjānis Feldmans un Anita Muižniece minēto priekšlikumu iesniedza grozījumiem Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, piedāvājot likumu papildināt ar normu, ka transportlīdzekļiem, kuriem saskaņā ar Rīgas Motormuzeja ekspertu komisijas lēmumu piešķirts vēsturiskā spēkrata statuss, obligāto civiltiesisko apdrošināšanas (OCTA) standartlīgumu var slēgt uz 30 dienām.

Deputāti skaidroja, ka, lai arī pēdējos gados veiktās izmaiņas normatīvajā regulējumā sekmējušas vēsturisko spēkratu spēju iesaistīties ceļu satiksmē, joprojām ir samērā liela vēsturisko spēkratu īpašnieku daļa, kuru senos spēkratus plašāka sabiedrība neredz. No deputātiem izskanēja, ka ievērojama daļa no seno spēkratu īpašniekiem, pārsvarā gados vecākiem cilvēkiem, kuru galvenais pastāvīgo ienākumu avots ir pensija, izvēlas nepiedalīties pasākumos, izbraucienos, izstādēs un citos pasākumos tieši izmaksu dēļ. Daļa no šīm izmaksām ir par OCTA.

Lai sekmētu seno spēkratu piedalīšanos ceļu satiksmē un pasākumos, tādā veidā veicinot sabiedrības interesi par senajiem spēkratiem, deputātu ieskatā nepieciešams iespējami samazināt OCTA izmaksas šādiem spēkratiem. Vienlaikus nebūtu pieļaujama seno spēkratu pilnīga atbrīvošana no OCTA, jo tas varētu radīt ievērojamus riskus situācijās, ja šāds spēkrats būtu iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā.

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā patlaban noteikts, ka minimālais standartlīguma termiņš ir trīs mēneši. No tā secināms, ka pašlaik apdrošināšanas sabiedrības nedrīkst piedāvāt OCTA uz īsāku termiņu nekā trīs mēnešiem.

Politiķi uzskata, ka trīs mēnešu minimālais OCTA termiņš attiecībā vēsturiskajiem spēkratiem ir pārāk ilgs, jo parasti šādi spēkrati tiek lietoti tikai retos gadījumos (pasākumos, salidojumos, filmēšanās), nevis pastāvīgi kādu laika periodu.

Arī Vēsturisko spēkratu noteikumos paredzēts, ka vēsturiskā spēkrata statuss piešķirams tikai tādam spēkratam, kas netiek lietots ikdienas ceļu satiksmē. Politiķi uzskata, ka īsāka minimālā OCTA termiņa noteikšana ļaus vēsturisko spēkratu īpašniekiem iegādāties OCTA uz periodu, kad tas faktiski nepieciešams.

Minēto priekšlikumu komisijas deputātu vairākums atbalstīja, gan apņemoties to redakcionāli precizēt uz trešo likumprojekta lasījumu.