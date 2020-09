'Auto 2020' speciālizlaidums Ķīpsalā jau pēc nedēļas

Jau nākamajā nedēļas nogalē, no 25. līdz 27. septembrim, Ķīpsalā notiks starptautiskās autoindustrijas izstādes "Auto 2020" speciālizlaidums. Šobrīd notiek dalībnieku aktīva gatavošanās ekspozīcijas ierīkošanai, un arvien vairāk dalībnieku jau atklāj kārtis, ar kādiem jaunumiem un pārsteigumiem sagaidīs izstādes speciālizlaiduma apmeklētājus.

Nākotnes mobilitāte būs elektrizēta, un to vairs nenoliedz pat līdz šim rūdītākie skeptiķi. Plaši pārstāvētajā "Audi" markas jaunāko modeļu ekspozīcijā ievērības cienīgākais būs "e-tron" elektromobilis. Tas ir samērā liels apvidus automobilis, kas tirgū konkurē ar pasaulē populāro "Tesla Model X". Šis "premium" segmenta elektriskais "Audi e-tron" ir aprīkots ar 402 zirgspēku elektromotoru, kas ļauj no vietas līdz 100 km/h elektriskajam apvidniekam paātrināties sportiska auto cienīgās 5,7 sekundēs un maksimāli sasniegt 200 km/h. Turklāt ar šo masīvo elektromobili bez atkārtotas 95 kWh akumulatoru uzlādes var nobraukt "Tesla" cienīgu distanci – līdz pat 400 kilometru.

Pilnīgs pretmets milzīgajam "Audi e-tron" izstādes speciālizlaidumā būs mazais "Zojaz" elektromobilis – šis divvietīgais spēkrats sver nepilnus 500 kilogramus un spēj sasniegt ātrumu līdz 80 km/h, kas ir pietiekami pilsētas un piepilsētas satiksmei. Latvijā ir tikai divi šādi elektromobiļi, bet Eiropā tie īpaši pieprasīti ir Lielbritānijā, Vācijā un Polijā. Ar pilnu akumulatora uzlādi tas ir spējīgs nobraukt līdz 150 kilometru distanci. Un arī maksā šāds elektromobilis vairāk nekā pieckārtīgi lētāk nekā "Audi e-tron".

Tomēr visvieglākais, efektīvākais un arī lētākais veids, kā iepazīt elektriskās piedziņas priekšrocības, īpaši jau straujo paātrinājumu, ir izbraukt ar elektrisko gokartu. Jaunumus šajā jomā "Auto 2020" speciālizlaidumā prezentēs pašmāju uzņēmums "Blue Shock Race", kas izstrādā un ražo elektriskos gokartus un interesentiem arī piedāvā tos īrei.

Kā katru gadu, izstādē Ķīpsalā ar dažādām auto markām plaši pārstāvēta būs dīlercentra "Autobrava" ekspozīcija, kurā šoruden varēs apskatīt jauno "SEAT Leon", kas ir astotās paaudzes "VW Golf" modeļa radinieks, ietilpīgo apvidnieku "SEAT Tarraco", modernizēto krosoveru "Hyundai Kona", vienu no auto tirgū pragmatiskākajām izvēlēm "Fiat Tipo", kā arī jauno "Suzuki Vitara" apvidnieku, bet "Fiat Ducato" būs pārstāvēts jaunajā versijā ar CNG (dabasgāzes) dzinēju. Tāpat dažādu automobiļu marku jaunākie modeļi būs Latvijas autopircēju ceļveža "WhatCar.lv" stendā, kas pulcēs šī prestižā britu izdevuma "Car of the Year 2020" nomināciju uzvarētājus.

Savukārt sacīkšu komanda "RE Autoclub" izstādīs bezceļu sacensībās izmēģināto un speciāli tam pielāgoto "Ford Raptor" pikapu un ar īpašu virsbūvi aprīkoto rallijreida transportlīdzekli "Sisu Polar", kas savos gabarītos – ar 12 metru kopgarumu un nepilnu četru metru augstumu – ir pat iespaidīgāks par "Burlak" visurgājēju, ko Ķīpsalā iepazinām pirms pāris gadiem. Trešais eksponāts "RE Autoclub" stendā būs "Mercedes-Benz Atego" kravas auto ar izolētu virsbūvi.

Vislielāko interesi noteikti piesaistīts unikāli, neparasti un oriģināli pārbūvēti automobiļi, kuriem "Auto 2020" speciālizlaidumā tiks rīkots konkurss "Auto Exotica Award 2020" kopumā 11 nominācijās, kurās apbalvos gan labākos restaurētos, gan pašbūvētos, gan arī tūningotos automobiļus. Konkursam ir pieteikts Latvijā zemākais zaporožecs, pirmais "widebody" stilā pārbūvētais "Subaru Impreza WRX Prodrive" projekts Baltijā, "Mad Max" kinofilmas stila "Chevrolet Corvette", klasiskā "VW Beetle" louraiders, kā arī daudzi citi.

Turklāt šogad izstādes speciālizlaidumā pievienosies "CC Nation" kustība, kura ieguvusi plašu popularitāti autoentuziastu vidū ar vasaras sezonā rīkotajiem pasākumiem. Šīs apvienības oriģinālākajiem spēkratiem Ķīpsalā būs atvēlēta 300 kvadrātmetru platība.

"Auto 2020" speciālizlaidums būs piemērots visai ģimenei, jo dažādos konkursos un aktivitātēs varēs piedalīties arī bērni, piemēram, vērot ekstrēmus šovus ar velosipēdiem – velotriālu, "BMX freestyle" un "BMX Flatland". Savukārt automobiļu īpašnieki "Auto mehānika 2020" sadaļā varēs satikt profesionālus konsultantus dažādās auto remonta un apkopes jomās, kā arī iegādāties aksesuārus savam spēkratam vai instrumentus garāžai.

Lai dalība izstādē un tās apmeklējums būtu maksimāli drošs, Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1" ir ieviesusi virkni drošības pasākumu – atsevišķas ieejas un izejas, cilvēku skaita un plūsmas kontroli un pastiprinātu telpu dezinfekciju.